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02 июля 2019, вторник, 15:53 739
Общество 2019-07-02T15:53:52+03:00
Українські Новини
IKEA начала искать работников в Киеве

IKEA начала искать работников в Киеве

Место и точная дата открытия первого в Украине магазина не называется. Фото: facebоok.com/petroporoshenkо
Место и точная дата открытия первого в Украине магазина не называется. Фото: facebоok.com/petroporoshenkо

Сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA (Швеция) начала поиск персонала для работы в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные сайта компании в Украине, передают Українськi Новини.

"IKEA начинает масштабную кампанию по набору персонала в магазин городского формата в Киеве", - сказано в сообщении на сайте компании.

IKEA требуются консультанты по продажам и обслуживанию клиентов, работники склада для магазина, дизайнеры торгового пространства, а также работники по поддержке логистических операций для внешнего склада в Броварах Киевской области.

При этом место и точная дата открытия первого в Украине магазина не называется.

Отмечается, что торговую точку откроет самый крупный франчайзи ІКЕА компания Ingka Group до конца текущего года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее IKEA планировала открыть первый магазин нового городского формата в Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Mall.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом.

Первый торговый центр компании открылся в 1958 году.

В состав ІКЕА входит производственная группа Swedwood, которая занимается производством деревянной мебели и комплектующих и имеет 35 заводов в 9 странах.

В Украине работает интернет-магазин компании, товар поставляется из Польши.

А ранее сообщалось, что компания IKEA разыскивает человека, который проведет две недели в Дании, исследуя хюгге и секреты датского счастья.

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