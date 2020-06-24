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  • Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи
24 июня 2020, среда, 14:40 495
Общество 2020-06-24T14:40:18+03:00
Українські Новини
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи

Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи

Елизавета Кесельман
Карпаты, IKEA, Бук, Магазин IKEA, Украинская древесина, Незаконная вырубка лесов
IKEA. Фото: pixabay
IKEA. Фото: pixabay

Сеть шведских мебельных магазинов IKEA, которая приостановила работу интернет-магазина в Украине, продает буковые стулья из древесины, которую незаконно вырубает в украинских Карпатах. Об этом сообщает экологический проект Earthsight.

Как сообщается, британская экоорганизация в течение 18 месяцев исследовала происхождение древесины для стульев IKEA и пришла к выводу, что она была вырублена в лесах украинских Карпат, где проживают исчезающие виды рысей и медведей.

Отмечается, что по выводам Earthsight, незаконная заготовка древесины происходит благодаря коррупции в лесохозяйственных предприятиях.

Более того, вырубка бука в Карпатах не прекращалась даже с началом карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

По данным британских экологов, украинская древесина подозрительного происхождения используется и в других товарах шведской компании.

"Во время правления известного своей коррумпированностью президента Виктора Януковича в 2011—2014 годах на офшорные счета его коррумпированных друзей от иностранных компаний поступали миллионы долларов в качестве взяток за доступ к лесоматериалам. Исследования Earthsight показывают, что, вероятнее всего, древесина, за которую были уплачены такие взятки, впоследствии попала в IKEA и превратилась в ее продукты", — отмечает Earthsight.

По данным организации, в системе зеленой маркировки древесины, которая должна гарантировать законность ее происхождения, есть коррупционные махинации.

"IKEA – это крупнейший потребитель древесины и крупнейшая компания розничной торговли деревянной мебелью в мире. В 2019 ее потребление составило 21 миллион кубометров древесины — деревья, выложенные в линию, могли бы семь раз обмотать земной шар. Earthsight подсчитала, что IKEA ежесекундно потребляет одно дерево и ежегодно вырубает на два миллиона деревьев больше, чем в предыдущий год", — отмечает организация.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2019 года шведская IKEA начала поиск персонала для работы в Киеве.

Кроме того, из-за карантина IKEA перенесла открытие первого магазина в Украине. 

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