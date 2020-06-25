В западных областях 7 участников не смогли добраться до пункта сдачи ВНО

7 участников не смогли добраться до пунктов внешнего независимого оценивания (ВНО) в западных областях из-за непогоды.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в ходе брифинга по результатам заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Все пункты тестирования были открыты, включая пункты тестирования в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. До пунктов тестирования, по оперативным данным управлений образования, не смогли добраться 7 участников внешнего независимого оценивания из-за стихии", - сказала она.

Мандзий отметила, что они смогут принять участие в дополнительной сессии ВНО с 24 июля по 10 августа.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как МОН объяснило как будет проходить внешнее независимое оценивание 2020, министерство продлило дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц.

Сегодня проходит ВНО по математике. На него зарегистрировались 186 тыс. человек.

Украинский центр оценивания качества образования советует пострадавшим при наводнении на Западной Украине выпускникам сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) на дополнительной сессии.

Тем временем, во Львовской области у 32 учителей обнаружили коронавирус и к приему ВНО не допустили.

Владимир Зеленский одобрил установление добровольности прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) учениками, завершающими получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом.