Сегодня проходит ВНО по математике. На него зарегистрировались 186 тыс. человек

186 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое тестирование (ВНО) по математике, которое стало первым этапом итоговой оценки знаний выпускников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"Для прохождения теста по математике зарегистрировались 186 072 лица, для которых созданы 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования", - говорится в нем.

Отмечается, что допуск участников к пунктам начался в 9:50 и продлился до 10:50.

По словам заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, один участник опоздал на ВНО сегодня из-за неуважительной причины и не сможет сдать ВНО на дополнительной сессии.

Как сообщали Українськi Новини,Украинский центр оценивания качества образования советует пострадавшим при наводнении на Западной Украине выпускникам сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) на дополнительной сессии.

Тем временем, во Львовской области у 32 учителей обнаружили коронавирус и к приему ВНО не допустили.

Владимир Зеленский одобрил установление добровольности прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) учениками, завершающими получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом.

31 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО) в Киеве.