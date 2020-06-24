подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июня 2020, среда, 17:10 76
Общество 2020-06-24T18:00:02+03:00
Українські Новини
Пострадавшим при наводнении на западе Украины советуют сдавать ВНО на дополнительной сессии

Пострадавшим при наводнении на западе Украины советуют сдавать ВНО на дополнительной сессии

Валерия Драгомирова
Западная Украина, Наводнение, ВНО, Дополнительная сессия ВНО
Фото: рixabay
Фото: рixabay

Украинский центр оценивания качества образования советует пострадавшим при наводнении на Западной Украине выпускникам сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) на дополнительной сессии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українські Новини.

"Уважаемые участники внешнего независимого оценивания, проживающие в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей, страдающих от наводнения, мы обеспокоены разрушительными последствиями стихии. В сложившейся ситуации, Вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если Вы сомневаетесь, что сможете доехать до пунктов тестирования, просим Вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО", - говорится в нем.

Отмечается, что работники Ивано-Франковского и Львовского региональных центров оценивания качества образования поддерживают выпускников и готовы проконсультировать их.

На сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, который нужно подать.

Как сообщали Українські Новини, на Прикарпатье из-за наводнений полетели Аваков и Шмыгаль


Кроме того, в Ивано-Франковской области временно отменили 7 пригородных поездов из-за наводнения. 

Больше новостей о: Западная Украина Наводнение ВНО Дополнительная сессия ВНО

Затопление на Западе Украины превышает масштабы 20...
Паводки на Прикарпатье разрушили десятки мостов и ...
В Киев на ВНО зарегистрировались больше 30 тысяч а...
Заканчивается дополнительная регистрация на ВНО в ...
Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды
ГБР вызывает Порошенко на допрос 30 июня
Новости
Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды 18:06 Исправлено
Тело третьего погибшего вследствие непогоды на западе Украины еще не нашли, - Шмыгаль 18:00
Курс гривны на межбанке снизился после укрепления 17:46
"Нацкорпус" превратился во франшизу для политического и экономического давления, – политолог о событиях на Ровенщине 17:40
"Укрзализниця" запускает дополнительный поезд к морю 17:28 Инфографика
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк 09:12
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
больше новостей
"Укрзализниця" запускает дополнительный поезд к морю
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok