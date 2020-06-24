Пострадавшим при наводнении на западе Украины советуют сдавать ВНО на дополнительной сессии

Украинский центр оценивания качества образования советует пострадавшим при наводнении на Западной Украине выпускникам сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) на дополнительной сессии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українські Новини. "Уважаемые участники внешнего независимого оценивания, проживающие в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей, страдающих от наводнения, мы обеспокоены разрушительными последствиями стихии. В сложившейся ситуации, Вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если Вы сомневаетесь, что сможете доехать до пунктов тестирования, просим Вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО", - говорится в нем. Отмечается, что работники Ивано-Франковского и Львовского региональных центров оценивания качества образования поддерживают выпускников и готовы проконсультировать их. На сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, который нужно подать. Как сообщали Українські Новини, на Прикарпатье из-за наводнений полетели Аваков и Шмыгаль. Кроме того, в Ивано-Франковской области временно отменили 7 пригородных поездов из-за наводнения.