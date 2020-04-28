Как проведут ВНО в условиях пандемии коронавируса: в аудиториях и вопросами за весь год

Во время ВНО 2020 года учеников и инструкторов обеспечат индивидуальными средствами защиты, а если карантин закончится к концу мая, основная сессия тестирования начнется с 25 июня. Как будет происходить внешнее независимое тестирование 2020, сообщил на своей странице в Facebook заместитель и.о. министра образования Егор Стадный, передают Українські новини.

“Но это не значит, что мы должны поддаваться панике, отменять или откладывать на потом реформы, особенно те, которые так трудно давались, особенно те, которые пока встречают определенное непонимание (как государственная итоговая аттестация в форме ВНО)”, – написал Егор Стадный.

ВНО в условиях карантина

Во время тестирования в аудитории будет находиться не более 15 участников и 2 инструктора. Обязательным условием должна быть дистанция 1,5 метра между всеми лицами. Кроме того, это касается и входа в помещение. Также все будут обеспечиваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а помещение будет дезинфицироваться.

Как сдавать ВНО инфицированным или тем, кто контактировал с зараженными

Те лица, в которых обнаружили коронавирус, или они контактировали с больными, также смогут пройти тестирование. Будет проведена дополнительная сессия только после того, как им будет лучше или смогут выйти с самоизоляции. “В случае, если через изоляцию или болезнь они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья”, – говорится в сообщении. Кроме того, условия вступительных экзаменов будут обговариваться непосредственно в учреждениях высшего образования.

Возможно ли провести ВНО дистанционно

Провести ВНО дистанционно невозможно из-за ряда мер. Все участники должны пройти идентификацию, а также они могут списывать во время тестирования. В домашних условиях объективное оценивание невозможно провести.

Открытые площадки вместо аудиторий

Смена закрытых помещений на открытые – площадки или стадионы не предусматривается. Прежде всего, из-за погодных условий. Кроме того, скопление людей в одном месте также несет риск заражения коронавирусом. Также инструкторам будет трудно контролировать соблюдение всех правил во время тестирования. Некоторые процедурные моменты могут длиться дольше на открытых площадках, чем в помещении. В частности, все участники ВНО должны хорошо слышать инструктора, а также видеть часы. Уличный шум будет мешать концентрировать внимание на тестах. "Важно, что на больших площадках нет ни парт, ни стульев. Кажется, что эту проблему легко устранить, но остаются вопросы об имуществе учебных заведений, а также о том, кто и как сможет эту мебель доставить", - написал Егор Стадный.

Можно ли заменить ВНО на вступительные экзамены

Составление тестов по сравнению с вступительными экзаменами, не несет большого риска заражения коронавирусом. Ведь большинство школьников проходят тестирование по месту жительства, в случае сдачи экзаменов - нужно будет ехать в другой город с родителями по несколько раз.

Возможно ли уменьшить количество предметов в тестах

В этом году всем участникам ВНО нужно будет пройти тесты не более чем из 4 предметов. Украинский язык и литературу будут здавать почти 370 тысяч человек, историю Украины – 264 тысячи, более 186 тысяч – математику. Другие предметы здадут значительно меньшее количество человек, поэтому отменять какой-то из предметов, в Министерстве образования и науки, считают нецелесообразным.

Будут ли в тестах вопросы по программе апреля-мая 11 класса

Сейчас тестовые тетради сверстаны, 70% из которых – напечатаны. Поэтому менять тесты невозможно. Ведь придется печатать новые экземпляры. Кроме того, все задания прошли апробацию и экспертную оценку. Однако, в тестах незначительное количество вопросов, касающихся программы апреля-мая 11 класса.

Возможно ли освободить от ВНО тех, кто не планирует вступать

Изменять ВНО на вступительные экзамены для тех, кто не планирует вступать в высшие учебные заведения или зарубежные университеты, не предвидится. "Сегодня в Украине нет надлежащего общественного доверия к школьным оценкам, в отличие от ВНО, которое уже давно доказало свою объективность и беспристрастность. 73% украинцев, которые сталкивались с системой ВНО, или планируют это в ближайшем будущем, уверены, что ВНО обеспечивает справедливые условия вступления", – написал Егор Стадный. По словам политика, из-за пандемии коронавируса, иностранные учебные заведения тоже внесут изменения в вступительной кампании. Поэтому, освобождение от ВНО тех, кто не планирует вступать совсем, или планирует поступать в зарубежные университеты, не является целесообразным.

Как сообщали Українські новини, из-за коронавируса внешнее независимое оценивание могут перенести на сентябрь. Однако от ВНО в этом году будут освобождены ученики 4 и 9 классов.