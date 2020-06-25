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25 июня 2020, четверг, 13:07 799
Общество 2020-06-25T13:45:02+03:00
Українські Новини
У 32 учителей на Львовщине нашли COVID-19. Их не допустили к проведению оценивания

У 32 учителей на Львовщине нашли COVID-19. Их не допустили к проведению оценивания

Кира Молчанова
Львов, Львовская область, ВНО, Андрей Садовый, Коронавирус во Львове
Коронавирус. Маска. Фото: Pexels
Коронавирус. Маска. Фото: Pexels

У 32 педагогов на Львовщине перед началом Внешнего независимого тестирования, первый этап которого начался сегодня, обнаружили коронавирус.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Львова Андрей Садовой.

Он рассказал, что тест на COVID-19 провели для всех учителей. Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) прошли 1645 преподавателей школ. Тех педагогов, чей тест оказался положительным, к приведению проведению ВНО не допустили, чтобы не заразить учеников.

"Сегодня имеем первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, привлеченных к проведению оценки, прошли ИФА-тестирования. 32 работников заменили из-за болезни. Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу", — рассказал мэр.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский одобрил установление добровольности прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) учениками, завершающими получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом.

31 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО) в Киеве.

186 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое тестирование (ВНО) по математике 25 июня.

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У 32 учителей на Львовщине нашли COVID-19. Их не допустили к проведению оценивания
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