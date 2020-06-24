В Киеве разрешили проводить массовые культурные мероприятия: какие условия

В то время, как в Киеве рестораны и кафе полностью восстановили работу, в столице разрешили проводить культурно-художественные массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

Во время карантина киевские власти разрешили проводить массовые культурно-художественные мероприятия.

Условия проведения массовых мероприятий

Разрешается проводить мероприятия, но без фан-зон и при условии присутствия не более 1 человека на 5 кв. метров.

Посетители должны быть в течение всего времени в защитных масках, или респираторах, чтобы они прикрывали нос и рот.

Также нужно соблюдать дистанцию: расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 метра.

В залах со стационарным размещением мест для сидения посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Ранее Українські Новини сообщали, по словам мэра Киев Кличко, в столице могут вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям из-за того, что в городе высокий показатель заболеваемости коронавирусом. Ослаблять карантин можно при условии, когда на 100 тысяч населения 12 больных.

Если ситуация с коронавирусом ухудшится, в Офисе президента предполагают, что могут ввести строгий карантин в Украине. Также додают, что это может ударить по людям и экономике.