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25 июня 2020, четверг, 09:48 376 Карта
Медицина 2020-06-25T10:34:47+03:00
Українські Новини
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом

В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

24 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 994 до 40 008, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 067 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 5,7%, количество новых летальных случаев не изменилось.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 25 июня в Украине 40 008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 067 летальных, 17 758 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 994 новых случая, выздоровели 349 человек, умерли 16 человек.

Таким образом, 24 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 994 против 349.

Количество новых случаев заболевания 24 июня составило 4,8% от общего количества заболевших на 23 июня.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 25 июня составило 21 183 человека, что на 3,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

График роста новых случаев заражения коронавирусом в УкраинеГрафик роста новых случаев заражения коронавирусом в Украине

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (4 627) в Киеве (4 613) и Черновицкой области (4 531).

В Ривненской области зафиксированы 3 248 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 2 454, в Киевской - 2 373, в Ивано-Франковской области - 2 171, в Волынской - 2 024, в Харьковской - 1 947, в Тернопольской - 1 815, в Винницкой - 1 753, в Одесской - 1 465, в Житомирской - 1 337, в Днепропетровской - 1 069 случаев.

645 случаев выявлено в Хмельницкой области, 636 случаев - в Кировоградской области, 616 случаев - в Черкасской области, 561 случай - в Запорожской, 506 случаев - в Черниговской, 399 случаев - в Донецкой, 377 случаев - в Николаевской, 301 случай - в Полтавской области, 277 случаев - в Сумской, 188 случаев - в Херсонской и 75 случаев - в Луганской области.

Карта распространения коронавируса. Данные на 25 июня 2020. Скриншот: https://tk.media/Карта распространения коронавируса. Данные на 25 июня 2020. Скриншот: https://tk.media/

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения готовит больницы "второй волны" для приема больных коронавирусом.

В четверг, 25 июня, начался 106-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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