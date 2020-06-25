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25 июня 2020, четверг, 14:18 246
Президент 2020-06-25T14:30:01+03:00
Українські Новини
Нацполиция не владеет информацией о нарушении режима самоизоляции Зеленским

Нацполиция не владеет информацией о нарушении режима самоизоляции Зеленским

Ирина Николенко
Нацполиция, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, коронавирус в Украине, Нарушение карантина
Владимир Зеленский. Фото: УП
Владимир Зеленский. Фото: УП

Национальная полиция не владеет информацией о возможном нарушении режима самоизоляции Президентом Владимиром Зеленским 24 июня, когда он вышел к шахтерам, которые проводили акцию возле Офиса Президента и пообщался с ними.

Об этом Українським Новинам сообщили в Нацполиции и полиции Киева.

"У нас такой информации нет", – сказали в Нацполиции.

В полиции Киева также ничего об этом не знают и посоветовали направить информационный запрос.

Как сообщали Українськi Новини, ранее коронавирус обнаружили у первой леди Елены Зеленской.

Позже Елену Зеленскую госпитализировали, она продолжает пребывать на стационарном лечении в больнице с пневмонией средней степени тяжести из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

За нарушение карантина в Хмельницком Президент Владимир Зеленский готов заплатить штраф независимо от того, какое решение примет суд.

Президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы из-за заболевания коронавирусом супруги Елены Зеленской. Глава страны также отказался от личных встреч и поездок за пределы Киева.

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