Нацполіція не володіє інформацією про порушення режиму самоізоляції Зеленським

Інформацією про можливе порушення режиму самоізоляції президентом Володимиром Зеленським 24 червня, коли він вийшов до шахтарів-протестувальників, які проводили акцію біля Офісу президента та поспілкувався з ними, Національна поліція не володіє .

Про це Українським Новинам повідомили в Нацполіції і поліції Києва.

"У нас такої інформації немає", – сказали в Нацполіції.

В поліції Києва також нічого про це не знають і порадили направити інформаційний запит.

Як повідомляли Українські Новини, раніше коронавірус виявили у першої леді Олени Зеленської.

Пізніше Олену Зеленську госпіталізували, вона продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні в лікарні з пневмонією середнього ступеня тяжкості через коронавірусну інфекцію COVID-19.

За порушення карантину у Хмельницькому Президент Володимир Зеленський готовий заплатити штраф незалежно від того, яке рішення прийме суд.

Президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи через захворювання на коронавірус дружини Олени Зеленської. Глава країни також відмовився від особистих зустрічей і поїздок за межі Києва.