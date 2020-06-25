С понедельника Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной

Венгрия с понедельника, 29 июня, откроет все пункты пропуска на государственной границе с Украиной, но пока без пересмотра правил въезда на венгерскую территорию для украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместном брифинге в Киеве с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передают Українськi Новини.

"На следующей неделе в понедельник мы откроем все контрольно-пропускные пункты между Венгрией и Украиной. Сейчас открыт только "Захонь - Чоп", а в понедельник утром откроются все остальные. Таким образом мы обеспечим передвижение через границу, хотя правила проезда между Украиной и Венгрией будут сохраняться. Венгреские граждане могут ехать без каких-либо ограничений, украинские - транзитом, либо на 24 часа максимум на 30 км. Тут изменений нет. Изменения будут касаться только того, что можно будет проехать не через один КПП, а через все пять", - сказал он.

Дату пересмотра этих ограничений, а также открытия железнодорожного и авиационного сообщения Венгрии и Украины министр назвать не смог.

Он также сообщил, что до 2023 года Венгрия построит автостраду к украинской границе и выразил надежду на то, что Украина со своей стороны также построит дорогу к венгерской границе.

На данный момент регулярное пассажирское сообщение между Украиной и Венгрией запрещено, а право въезда в страну сейчас есть исключительно у граждан Украины, которые являются родителями или супругами граждан Венгрии.

Транзитный проезд территорией Венгрии разрешен украинцам всеми видами автотранспорта со стороны Украины, Австрии и Словении по определенному маршруту.

В то же время граждане Украины могут обращаться к заместителю начальника полиции Венгрии для получения разрешения на долгосрочный въезд в страну в условиях ограничительных карантинных мер.

В частности, с 15 июня заграничные дипломатические учреждения Венгрии в Украине возобновили оформление украинцам рабочей визы типа D - национальной долгосрочной рабочей визы для пребывания в стране более 90 дней.

Те граждане Украины, которые имеют право въезда в Венгрию, подлежат обязательной самоизоляции в течение 14 дней, но в отдельных случаях, чтобы избежать карантина, существует возможность получить на это разрешение у венгерской полиции.

Сроки пересмотра указанных ограничительных мер не известны и будут зависеть от эпидемической ситуации и решений на уровне Европейского Союза.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы подробно описывали правила пересечения границы Украины с соседними странами: Венгрией, Польшей, Словакией, Молдовой, Румынией, Беларусью и Россией.

По данным СМИ, Евросоюз не откроет границы для украинцев с июля.

В то же время Турция начнет принимать украинских туристов с июля без самоизоляции и тестирования на коронавирус.

Еще пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной для приема туристов.