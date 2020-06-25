З понеділка Угорщина відкриє всі пункти пропуску на кордоні з Україною

Угорщина з понеділка, 29 червня, відкриє всі пункти пропуску на державному кордоні з Україною, але поки що без перегляду правил в'їзду на угорську територію для українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільному брифінгу в Києві з українським колегою Дмитром Кулебою, передають Українські Новини.

"Наступного тижня в понеділок ми відкриємо всі контрольно-пропускні пункти між Угорщиною та Україною. Зараз відкрито тільки "Захонь - Чоп", а в понеділок вранці відкриються всі інші. Таким чином ми забезпечимо пересування через кордон, хоча правила проїзду між Україною та Угорщиною будуть зберігатися. Угорські громадяни можуть їхати без будь-яких обмежень, українські - транзитом, або на 24 години максимум на 30 км. Тут змін немає. Зміни будуть стосуватися лише того, що можна буде проїхати не через один КПП, а через всі п'ять", — сказав він.

Дату перегляду цих обмежень, а також відкриття залізничного та авіаційного сполучення Угорщини та України міністр назвати не зміг.

Він також повідомив, що до 2023 року Угорщина збудує дорогу до українського кордону і висловив надію на те, що Україна зі свого боку також збудує дорогу до угорського кордону.

Наразі регулярне пасажирське сполучення між Україною та Угорщиною заборонено, а право в'їзду в країну зараз є виключно у громадян України, які є батьками або подружжям громадян Угорщини.

Транзитний проїзд територією Угорщини дозволено українцям всіма видами автотранспорту з боку України, Австрії і Словенії за визначеним маршрутом.

Водночас громадяни України можуть звертатися до заступника начальника поліції Угорщини для отримання дозволу на довгостроковий в'їзд в країну в умовах обмежувальних карантинних заходів.

Зокрема, з 15 червня закордонні дипломатичні установи Угорщини в Україні відновили оформлення українцям робочої візи типу D - національної довгострокової робочої візи для перебування в країні більше 90 днів.

Ті громадяни України, які мають право в'їзду в Угорщину, підлягають обов'язковій самоізоляції протягом 14 днів, але в окремих випадках, щоб уникнути карантину, існує можливість отримати на це дозвіл в угорської поліції.

Строки перегляду зазначених обмежувальних заходів не відомі і будуть залежати від епідемічної ситуації та рішень на рівні Європейського Союзу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ми детально описували правила перетину кордону України з сусідніми країнами: Угорщиною, Польщею, Словаччиною, Молдовою, Румунією, Білоруссю і Росією.

За даними ЗМІ, Євросоюз не відкриє кордони для українців з липня.

Водночас Туреччина почне приймати українських туристів з липня без самоізоляції і тестування на коронавірус.

Ще п'ять країн готові відновити авіасполучення з Україною для прийому туристів.