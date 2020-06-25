ВНО на карантине. Каких правил должны придерживаться абитуриенты

С 25 июня в Украине начинается особенное – "карантинное" – Внешнее независимое оценивание. Оно проходит на фоне роста заболеваемости коронавирусом, поэтому абитуриенты будут сдавать его по специальным правилам.

Об этом сообщает МОЗ в своем Telegram-канале.

"Министерство здравоохранения совместно с региональными департаментами образования приложило максимум усилий для обеспечения его проведения в соответствии с карантинно-эпидемиологическими нормами", — говорят в ведомстве.

Там опубликовали правила, которых должны придерживаться абитуриенты, чтобы не заболеть:

абитуриенты будут заходить в аудитории по графику;

посторонним лицам заходить в помещения нельзя (исключение – сопровождающие людей с инвалидностью);

термоскрининг при входе в здание;

обязательное использование защитной маски;

организация на входе мест для обработки рук дезинфектором;

размещение в аудитории не более 15 человек с дистанцией 1,5 метра;

наличие дезинфектора, жидкого мыла и бумажных полотенец в санитарных комнатах;

дежурство медиков в местах проведения тестирования;

возможность участия в дополнительных сессиях тех, кто не будет допущен к основным по состоянию здоровья.

МОЗ опубликовали инфографику с правилами сдачи ВНО.

Инфографика МОЗ

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский одобрил установление добровольности прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) учениками, завершающими получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом.

31 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО) в Киеве.