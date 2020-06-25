ВНО на карантине. Каких правил должны придерживаться абитуриенты

С 25 июня в Украине начинается особенное – "карантинное" – Внешнее независимое оценивание. Оно проходит на фоне роста заболеваемости коронавирусом, поэтому абитуриенты будут сдавать его по специальным правилам. Об этом сообщает МОЗ в своем Telegram-канале. "Министерство здравоохранения совместно с региональными департаментами образования приложило максимум усилий для обеспечения его проведения в соответствии с карантинно-эпидемиологическими нормами", — говорят в ведомстве. Там опубликовали правила, которых должны придерживаться абитуриенты, чтобы не заболеть: абитуриенты будут заходить в аудитории по графику; посторонним лицам заходить в помещения нельзя (исключение – сопровождающие людей с инвалидностью); термоскрининг при входе в здание; обязательное использование защитной маски; организация на входе мест для обработки рук дезинфектором; размещение в аудитории не более 15 человек с дистанцией 1,5 метра; наличие дезинфектора, жидкого мыла и бумажных полотенец в санитарных комнатах; дежурство медиков в местах проведения тестирования; возможность участия в дополнительных сессиях тех, кто не будет допущен к основным по состоянию здоровья. МОЗ опубликовали инфографику с правилами сдачи ВНО. Инфографика МОЗ Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский одобрил установление добровольности прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) учениками, завершающими получение общего среднего образования в 2019\/2020 учебном году, в связи с коронавирусом. 31 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО) в Киеве.