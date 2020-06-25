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25 июня 2020, четверг, 11:19 407
Общество 2020-06-25T11:45:01+03:00
Українські Новини
ВНО на карантине. Каких правил должны придерживаться абитуриенты

ВНО на карантине. Каких правил должны придерживаться абитуриенты

Кира Молчанова
МОЗ, ВНО, Абитуриенты, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Внешнее независимое оценивание. Фото: Pixabay
Внешнее независимое оценивание. Фото: Pixabay

С 25 июня в Украине начинается особенное – "карантинное" – Внешнее независимое оценивание. Оно проходит на фоне роста заболеваемости коронавирусом, поэтому абитуриенты будут сдавать его по специальным правилам.

Об этом сообщает МОЗ в своем Telegram-канале.

"Министерство здравоохранения совместно с региональными департаментами образования приложило максимум усилий для обеспечения его проведения в соответствии с карантинно-эпидемиологическими нормами", — говорят в ведомстве.

Там опубликовали правила, которых должны придерживаться абитуриенты, чтобы не заболеть:

  • абитуриенты будут заходить в аудитории по графику;
  • посторонним лицам заходить в помещения нельзя (исключение – сопровождающие людей с инвалидностью);
  • термоскрининг при входе в здание;
  • обязательное использование защитной маски;
  • организация на входе мест для обработки рук дезинфектором;
  • размещение в аудитории не более 15 человек с дистанцией 1,5 метра;
  • наличие дезинфектора, жидкого мыла и бумажных полотенец в санитарных комнатах;
  • дежурство медиков в местах проведения тестирования;
  • возможность участия в дополнительных сессиях тех, кто не будет допущен к основным по состоянию здоровья.

МОЗ опубликовали инфографику с правилами сдачи ВНО.

Инфографика МОЗИнфографика МОЗ

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский одобрил установление добровольности прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) учениками, завершающими получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом.

31 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО) в Киеве.

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