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25 червня 2020, четвер, 13:19 9
Суспільство 2020-06-25T14:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні проходить ЗНО з математики. На нього зареєструвалися 186 тис. осіб

Сьогодні проходить ЗНО з математики. На нього зареєструвалися 186 тис. осіб

Кира Молчанова
Карантин, ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, ЗНО з математики
Зошит і олівець. Фото: pexels
Зошит і олівець. Фото: pexels

186 тис. осіб зареєструвалися на зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) з математики, що стало першим етапом підсумкової оцінки знань випускників.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

"Для проходження тесту з математики зареєстровано 186 072 особи, для яких створені 12 618 аудиторій в 795 пунктах тестування", — йдеться в ньому.

Наголошується, що допуск учасників до пунктів розпочався о 9:50 і тривав до 10:50.

З слів заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, один учасник запізнився на ЗНО сьогодні через неповажні причини і не зможе здати ЗНО на додатковій сесії.

Як повідомляли Українські Новини,Український центр оцінювання якості освіти радить потерпілим під час повені на Західній Україні випускникам здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) на додатковій сесії.

Тим часом, у Львівській області у 32 вчителів виявили коронавірус і до прийому ЗНО не допустили.

Володимир Зеленський схвалив встановлення добровільності проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) учнями, що завершують отримання загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.

31 тис. осіб зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Києві.

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