Дело Стерненко: СБУ завершила досудебное расследование

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу подозреваемого в умышленном убийстве, бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко.

Об этом активист написал в Telegram, передают Українськi Новини.

"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено! Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой (генеральный прокурор Ирина Венедиктова)", - написал он.

Стерненко отметил, что мера пресечения и подозрение еще не были обжалованы.

"Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меры, ни само подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд. В город, которым руководит заказчик нападения на меня. За это время не было проведено никаких следственных действий", - написал он.

Фото: телеграм Стерненко

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест.

Служба безопасности Украины сообщила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

Служба безопасности Украины заявляет, что он не действовал в пределах самообороны.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй сбежал.

Во время рассмотрения меры пресечения Стерненко, под стенами суда прошли митинги в поддержку националиста. Полиция задержала 5 активистов.