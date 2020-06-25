Справа Стерненка: СБУ завершила досудове розслідування

Служба безпеки України завершила розслідування у справі підозрюваного в умисному вбивстві, колишнього керівника відділення "Правого сектору" в Одесі Сергія Стерненка.

Про це активіст написав Telegram, передають Українські Новини.

"Сьогодні слідчий СБУ мені повідомив, що досудове розслідування у справі про мій самозахист завершено! Це сталося за дорученням прокурора Бозовуляка, підконтрольного Венедіктовій (генеральний прокурор Ірина Венедіктова)", — написав він.

Стерненко зазначив, що запобіжний захід і підозра ще не були оскаржені.

"Рівно 2 тижні тому мені повідомили про підозру, а вже сьогодні (навіть якщо ми не встигли оскаржити ні міру, ні саму підозру) "слідство" завершують і будуть передавати справу в суд. Швидше за все, в одеський суд. У місто, яким керує замовник нападу на мене. За цей час не було проведено жодних слідчих дій", - написав він.

Фото: телеграм Стерненко

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд відправив Стерненка цілодобовий під домашній арешт.

Служба безпеки України повідомила Стерненку про підозру в умисному вбивстві.

Служба безпеки України заявляє, що він не діяв у межах самооборони.

Під час розгляду запобіжного заходу Стерненко, під стінами суду пройшли мітинги на підтримку націоналіста. Поліція затримала 5 активістів.