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24 июня 2020, среда, 20:18 126
Общество 2020-06-24T20:20:08+03:00
Українські Новини
Вслед за Прикарпатьем, по Бугу поплыл Николаев

Вслед за Прикарпатьем, по Бугу поплыл Николаев

Кира Молчанова
Ливень, Николаев, Непогода, Затопление улиц
Николаев затопило. Фото: news.pn
Николаев затопило. Фото: news.pn

Пока на западе страны затоплены улицы и дома, а сразу несколько рек рискуют выйти из берегов, на Николаев обрушился ливень, который хоть и продолжался около 20 минут, но успел затопить несколько улиц.

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Во многих местах города ливневые канализации попросту не справлялись с потоком воды. При этом вместе с водой в канализацию попадал и мусор. Рабочие автодорожной службы в нескольких местах самостоятельно пытаются почистить ливневую канализацию.

Многие машины застряли в воде и получили гидроудар. Их владельцы пытаются вытолкать самостоятельно.

Как сообщали Україські Новини, в связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье акционерное общество "Укрзализныця" временно, до преодоления последствий непогоды, отменило курсирование 7 пригородных поездов на отдельных направлениях.

Кроме того, в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Во вторник, 23 июня, Ивано-Франковской области на дороге между Яремче и Микуличином в результате непогоды сошел селевой поток. Дорога разрушена, а проезд заблокирован.

Закарпатская область оценивает убытки от непогоды в 125 миллионов гривен.

В то же время для ликвидации посадский наводнения Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен. Из Кабмина должны выделить еще.

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