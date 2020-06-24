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24 июня 2020, среда, 19:19 724
Общество 2020-06-24T19:45:02+03:00
Українські Новини
Стихия принесла Закарпатью убытков на 125 млн гривен

Стихия принесла Закарпатью убытков на 125 млн гривен

Кира Молчанова
Закарпатье, Убытки, Ущерб, наводнение в Украине, наводнение на западе Украины
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД

Если для ликвидации наводнения в Ивано-Франковской области планируют выделить 1 млн гривен, то Закарпатская область оценивает убытки от непогоды в 125 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении на странице Закарпатской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области - это разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты - 125 миллионов гривен. Ущерб, который наводнение нанесло домам и домохозяйствам, пока не известен, его подсчитывают специально созданные комиссии на местах", - сообщал председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

По оперативной информации, всего от паводка пострадал Раховский район.

Всего негативным последствиям стихии подверглись 12 населенных пунктов в 3 районах области.

Уровень воды в верхней части Тисы снизился, переливы через дороги прекратились.

В данный момент угроза перелива сниженного участка дороги в Хустском районе, ведется наблюдение.

Согласно сообщению, после спада уровня воды, комиссиями органов самоуправления будет проведено обследование и соответствующий расчет убытков, по результатам чего будет принято решение об обращении в Кабинет Министров по предоставлению помощи и восстановления поврежденных объектов инфраструктуры.

На данный момент в связи с высоким уровнем воды, оценить полный объем разрушений в данный момент невозможно.

Как сообщали Українськi Новини, украинский центр оценивания качества образования советует пострадавшим при наводнении на Западной Украине выпускникам сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) на дополнительной сессии.

Пока же в Ивано-Франковской области ищут тело третьего погибшего из-за непогоды.

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