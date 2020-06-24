В Ивано-Франковской области временно отменили 7 пригородных поездов из-за наводнения

В связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье акционерное общество "Укрзализныця" временно, до преодоления последствий непогоды, отменило курсирование 7 пригородных поездов на отдельных направлениях.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Так, с 24 июня не будут ходить 4 пригородные поезда

"Коломыя - Снятин", "Снятин - Коломыя", "Ворохта - Ивано-Франковск" и "Ивано-Франковск - Ворохта".

Также с 25 июня "Укрзализныця" отменила курсирование трех поездов "Снятин - Коломыя", "Коломыя - Снятин", "Ворохта - Ивано-Франковск".

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 4:00 24 июня 4,6 тыс. жилых домов подтоплены, 110 км автодорог разрушены и 427,5 км повреждены из-за непогоды в Ивано-Франковской области.

Во вторник, 23 июня, река смыла дорогу на Буковель.

Кроме того, в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.