В Ивано-Франковскую область направят технику Нацгвардии для расчистки русел после непогоды

Министерство внутренних дел намерено направить в Ивано-Франковскую область крупногабаритную технику Национальной гвардии для расчистки русел после непогоды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ, чтобы расчистить русла", - сказал министр МВД Арсен Аваков.

По его словам, также будут переброшены дополнительные силы спасателей и полиции.

"Доставим еду. Люди почувствуют защиту и помощь государства", - сказал Аваков.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль и Аваков отбыли в Ивано-Франковскую область для координации действий по преодолению последствий непогоды.



Также пострадавшим при наводнении на западе Украины советуют сдавать ВНО на дополнительной сессии.



Кроме того, в Ивано-Франковской области временно отменили 7 пригородных поездов из-за наводнения.



Тем временем Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен, Кабмин в четверг рассмотрит выделение 582 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды.