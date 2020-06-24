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24 июня 2020, среда, 18:14 475
Общество 2020-06-24T19:00:02+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковскую область направят технику Нацгвардии для расчистки русел после непогоды

В Ивано-Франковскую область направят технику Нацгвардии для расчистки русел после непогоды

Валерия Драгомирова
Наводнение, Непогода, Нацгвардия, наводнение на западе Украины
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД
Непогода в Украине. Фото: Facebook/МВД

Министерство внутренних дел намерено направить в Ивано-Франковскую область крупногабаритную технику Национальной гвардии для расчистки русел после непогоды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ, чтобы расчистить русла", - сказал министр МВД Арсен Аваков.

По его словам, также будут переброшены дополнительные силы спасателей и полиции.

"Доставим еду. Люди почувствуют защиту и помощь государства", - сказал Аваков.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль и Аваков отбыли в Ивано-Франковскую область для координации действий по преодолению последствий непогоды.


Также пострадавшим при наводнении на западе Украины советуют сдавать ВНО на дополнительной сессии.

Кроме того, в Ивано-Франковской области временно отменили 7 пригородных поездов из-за наводнения. 

Тем временем Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен, Кабмин в четверг рассмотрит выделение 582 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды. 

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