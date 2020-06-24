Наводнения в Карпатах: какие регионы пострадали больше всего и куда не стоит ехать

По состоянию на утро среды, 24 июня, из-за паводка на западе Украины подтоплены 187 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. По данным спасателей, в Ивано-Франковской области пострадал 161 населенный пункт, в Черновицкой — 15, во Львовской — 8. Также спасатели предупреждают, что дожди не прекратятся и сегодня-завтра уровень воды только вырастет.

В Ивано-Франковской области мощный паводок привел к затоплению десятков населенных пунктов, среди которых и горнолыжный курорт Буковель.

Ивано-Франковская область:

На территории 15 административных районов (Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский, Рожнятовский, Снятинский, Тисменецкий, Тлумацкий районы, Ивано-Франковска и Яремчанский городские советы) в 165 населенных пунктах: подтоплены 4 тыс. 596 жилых домов, 6 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 АТС; затоплены 3 тыс. 2 подвала, 3 тыс. 145 колодцев и 8 тыс. 520 приусадебных участков; разрушено около 110 км автодорог, 1 тыс. 850 м береговых и 90 мостов остановлена ​​работа 3 водозаборов; повреждено 130 мостов, свыше 3 тыс 100 га сельхозугодий и около 427 км автодорог.

Нарушено транспортное сообщение с 21 населенным пунктом Верховинского района.

Коломыйский район с высоты:

Закарпатская область:

23 июня в Раховском районе в результате интенсивных дождей произошло подтопление 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в г.. Рахов. Жертв и пострадавших нет. По состоянию на 7 ч. 24 июня подтоплений нет. Подразделениями ДСНС откачан около 21 тыс. М3 воды.

Черновицкая область:

По состоянию на 7 ч. 24 июня ликвидированы подтопления в 3 населенных пунктах (с. Бисков, с. Череповка, пгт. Глубокая). Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах.

Подразделениями ДСНС из подтопленных жилых домов спасено 60 человек, в том числе 11 детей, отселены 101 человек, в том числе 27 детей. Обеспечен завоз питьевой воды до 2 населенных пунктов (с. Банилов, с. Слобода-Банилов).

В течение суток родовжувались работы по укреплению поврежденных участков дамбы № 15 Б в с. Банилов Вижницкого района и дамбы № 21 А в г.. Вижница Вижницкого района. Работы продолжаются.

Вблизи с. Розтоки Путильского района оказана помощь по обеспечению проезда на автодороге регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина протяженностью 50 м.

Львовская область:

По состоянию на 7 ч. 24 июня остаются частично подтопленными 8 населенных пунктов в 3 районах.

а) Стрыйский район

На въезде в с. Заречное произошел перелив г. Свеча через дорогу местного значения протяженностью 600 м и перелив г. Сукиль через дорогу местного значения протяженностью 100 м между с. Малые Дедушичи - с. Путников.

Подразделениями ДСНС с помощью лодок спасено 3 человека и перевезено катамараном 58 человек. От ДСНС для оказания помощи привлечено 5 ед. техники и 39 чел. личного состава.

б) Жидачевский район

23 июня в результате поднятия уровня воды в р. Свеча вблизи с. Мельнич произошел перелив воды (протяженностью 1 км и высотой до 1 м) через дорогу регионального значения Жидачов - Калуш. Движение приостановлено.

в) Старосамборский район

23 июня в с. Княжполь результате интенсивных осадков произошло подтопление 4 жилых домов. Размыто местную дорогу протяженностью 70 м.

Во вторник, 23 июня, Ивано-Франковской области на дороге между Яремче и Микуличином в результате непогоды сошел селевой поток на автомобильную дорогу. Дорога разрушена, а проезд заблокирован

Кроме того, в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.