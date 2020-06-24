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24 июня 2020, среда, 10:30 1176
Кабмин 2020-06-24T10:41:23+03:00
Українські Новини
На Прикарпатье из-за наводнений полетели Аваков и Шмыгаль

На Прикарпатье из-за наводнений полетели Аваков и Шмыгаль

Анна Рудык
Наводнение, Непогода в Украине, погода в Украине, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram
Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Премьер-министр Денис Шмыгаль отбыл в Ивано-Франковскую область для координации действий по преодолению последствий непогоды.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", - написал он.

Согласно сообщению пресс-службы Офиса Президента, Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин направились туда по поручению Президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что там они проведут встречу с комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Зеленский подчеркнул, что прежде всего надо ехать в населенные пункты, где затоплены дома, огороды, и где люди не имеют света.

По его словам, чтобы помочь, правительство должно понимать масштабы ущерба.

После оценки ситуации днем ​​в среду чиновники проведут селекторное совещание с Зеленским для сообщения последних новостей, согласования действий и организации оказания гуманитарной помощи.

Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. 

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