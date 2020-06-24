Непогода в Ивано-Франковской области: река смыла дорогу на Буковель

Соответствующие видео публикуют в соцсетях очевидцы.

Так, дорога разрушена в двух местах разрушена, проезда нет. Помимо оползня в Микуличином река подмыла и дорогу. В самом селе также разлился поток.

Как сообщали Українські Новини, дожди продолжают заливать Карпаты. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, в каких районах ожидают затопление.

Кроме того, в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. А в среду, 24 июня, премьер-министр отбыл в Ивано-Франковскую область для координации действий по преодолению последствий непогоды. Также в область отбыл и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее сообщалось о том, что вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог.