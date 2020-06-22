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22 июня 2020, понедельник, 21:47 174
Общество 2020-06-22T22:30:01+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковской области сошел оползень: от транспорта отрезаны села

В Ивано-Франковской области сошел оползень: от транспорта отрезаны села

Ольга Фандорина
Закарпатье, Прикарпатье, Оползень, населенные пункты
Пострадавших в результате оползня нет. Фото: dsns.gov.ua
Пострадавших в результате оползня нет. Фото: dsns.gov.ua

В Ивано-Франковской области из-за непогоды на двух дорогах местного значения произошли оползни. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сильный дождь и порывы ветра повредили пути в Верховинском районе - "Гринява-Голошино" и "Кохан-Перекрестное". В результате оползней сообщение с четырьмя селами отсутствовало. Пострадавших нет.

Оползень. Фото: dsns.gov.uaОползень. Фото: dsns.gov.ua

Также из-за непогоды без электроснабжения остались 89 населенных пунктов в пяти областях. В Житомирской области обесточены 30 населенных пунктов, в Волынской - 27, Черниговской - 18, Черновицкой и Сумской - по семь.

"Пострадавших нет, возможен пешеходный проход", - сообщают в ведомстве.

Оползень. Фото: dsns.gov.uaОползень. Фото: dsns.gov.ua

Сработали системы защиты линий электропередач. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Как сообщали Українські Новини, на Прикарпатье и Буковине дожди затопили 9 районов, объявлено чрезвычайное положение.

Ранее также на Прикарпатье из-за сильных ливней село ушло под воду.

Также непогода оставила без электричества 348 населенных пунктов в 9 областях Украины.

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Украина
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