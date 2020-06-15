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15 июня 2020, понедельник, 11:52 491
Внешняя политика 2020-06-15T12:15:02+03:00
Українські Новини
Египет откроет авиасообщение с 1 июля

Египет откроет авиасообщение с 1 июля

Валерия Драгомирова
Египет, Авиасообщение, Коронавирус
Египет. Фото: pixabay
Египет. Фото: pixabay

Власти Египта вновь откроют все свои аэропорты для регулярных международных рейсов 1 июля. Об этом заявил министр гражданской авиации Мохамед Манар Анба на пресс-конференции, пишет Reuters.

С начала июля полеты в аэропортах будут возобновляться постепенно.


Отмечается, что путешественники из стран с высокими показателями коронавирусной инфекции, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), должны пройти тестирование до приезда в Египет.

В Египте с населением около 100 миллионов человек зарегистрировано 44 598 случаев коронавируса и 1575 случаев смерти.

Как сообщали Українські Новини, первыми из заграничных курортов для граждан Украины откроются Турция и Грузия. 

Также Албания, США, Великобритания и Турция готовы принять украинцев с 15 июня

Кроме того, за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине. Отдых в Украине, который и ранее не отличался особой дешевизной, в этом году может еще больше подорожать. По популярным направлениям цены могут вырасти до 20% и больше.

Тем временем с 5 июня Украина запустила внутренние авиаперелеты.

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