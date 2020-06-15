Египет откроет авиасообщение с 1 июля

Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:50 Карта

Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит 06:20

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Прожиточный минимум в Украине повысят: как изменятся пенсии, субсидии и соцвыплаты 05:30 Инфографика