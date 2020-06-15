Египет откроет авиасообщение с 1 июля

Власти Египта вновь откроют все свои аэропорты для регулярных международных рейсов 1 июля. Об этом заявил министр гражданской авиации Мохамед Манар Анба на пресс-конференции, пишет Reuters. С начала июля полеты в аэропортах будут возобновляться постепенно.Отмечается, что путешественники из стран с высокими показателями коронавирусной инфекции, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), должны пройти тестирование до приезда в Египет.В Египте с населением около 100 миллионов человек зарегистрировано 44 598 случаев коронавируса и 1575 случаев смерти.Как сообщали Українські Новини, первыми из заграничных курортов для граждан Украины откроются Турция и Грузия. Также Албания, США, Великобритания и Турция готовы принять украинцев с 15 июня. Кроме того, за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине. Отдых в Украине, который и ранее не отличался особой дешевизной, в этом году может еще больше подорожать. По популярным направлениям цены могут вырасти до 20% и больше.Тем временем с 5 июня Украина запустила внутренние авиаперелеты.