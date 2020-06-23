В Одесской области Тузловские лиманы окрасились в розовый цвет

В национальном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области вода в водоемах приобрела необычный красный оттенок из-за брожения водорослей, вызванного жарой. Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на директора нацпарка Ивана Русева. Эколог объяснил, что из-за поднятия температуры на поверхность лиманов всплывает красная пена, которая через несколько лет превратится в лечебную грязь. "В НПП "Тузловские лиманы" образуются сульфидно-иловые, иловые донные отложения. Представляют собой грязи высокоминеральные неорганические соединения различного ионного состава с преобладанием сульфида железа", — отметил Русев. По его словам, со временем грязь из розовой станет темно-серой. Во время брожения цвет водорослей может меняться по нескольку раз в день в зависимости от температуры и направлеия ветра. Позже грязь из лиманов испарится вместе с водой. "На фоне полного отсутствия притока с малых рек и водообмена лиманов с Черным морем, столь ценная вода для поддержания биоразнообразия, а также формирования грязей, стремительно испаряется", — заявил директор парка. Тузловские лиманы стали розовыми. Фото: Думская Українські Новини рассказывали о том, что можно посмотреть в Хмельницкой, Полтавской и Херсонской областях. Пока же в Одессе усиливают карантин из-за эпидемии коронавируса. Ограничивают массовые собрания.