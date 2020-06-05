Куда поехать в летний отпуск: пять колоритных городов Полтавской области

Туроператоры, отмечают, что в связи с закрытием границ в Украине вырос спрос на внутренний туризм. По их мнению, сити-брейк-туры (поездки на несколько дней в другие города) станут одними из востребованных туристических направлений в летнем сезоне 2020 года. К примеру, в Полтавской области можно найти много красивых пейзажей и достопримечательностей. Об интересных местах этого региона расскажут Українські Новини.

Полтава

Находясь в Полтаве стоит побывать на Круглой площади, где расположен самый большой парк города - Корпусный. В честь 100-летия победы в Полтавской битве в центре парка воздвигнули монумент Славы. В его основу вмонтировано 18 пушек (трофеев Полтавской битвы 1709 года).

Круглая площадь в Полтаве. Фото: histpol.pl.ua

Стоит дойти и до Ивановой горы, которая считается историческим центром города. На горе расположена лучшая смотровая площадка Полтавы и Альтнанка (Белая беседка). Рядом с ней находится находится пямятник галушкам, а чуть дальше расположен Успенский собор. Прямо за собором усадьба-музей писателя Ивана Котляревского.

Также стоит посетить музей Полтавской битвы, Краеведческий, Музей дальней ациации и Полтавский художественный музей.

Кроме того, в Полтаве есть "нарядное" здание Крестьянского банка, где сейчас находится областное управление СБУ.

Крестьянский банк. Фото: bigtravel.in.ua

Кременчуг

В Кременчуге стоит посетить Крюковский мост. Это двухъярусный автомобильно-железнодородный разводной мост через Днепр. С него открываются красивые виды на реку, городской пляж, зеленые острова.

Крюковский мост. Фото: wikipedia.org

Не стоит обходить сторой парк Мира, где помимо музея военной техники и меморила Праведников можно найти Гонг мира - индонезийский символ мира, установленный в 2010 году.

Гонг мира в Кременчуге. Фото: wikipedia.org

Также в Кременчуге стоит посетить Остров влюбленных, сквер им. Бабаева, скалу "Гранитный реестр" и речной вокзал.

Опишня

Опошню называют столицей украинского гончарства.

На территории есть Музей украинского гончарства, где представлены работы местных гончаров и большая коллекция книг о гончарстве.

В Опошне также есть мемориальный музей-усадьба известной гончарки Селюченко, где можно ознакомиться с ее произведениями и технологией изготовления глиняных изделий в домашних условиях. Во дворе усадьбы сохранился старый гончарный горн, который она использовала. А также музей-усадьба семьи гончаров Пошивайло.

Одним из популярных мест как жителей, так и туристов можно назвать сельский пруд. Он находится недалеко от центра, потому туда удобно добраться из любой точки Опошни. Этот водоем подпитывается подземными водами Ворсклы. Возле пруда расположены несколько широких песчаных пляжей.

Миргород

В этом городе стоит посетить Миргородскую лужу. Она расположена в центре, возле Успенской церкви. Это небольшое озеро, которое не пересыхает даже в жаркую пору, поскольку питается из подземных ключей.

Кроме того, Миргород ставится своими минеральными водами. Потому стоит Миргородский курортный парк, который находится в центре города на обоих берегах реки Хорол. На его территории парка расположены городские бальнеологические санатории, на берегу Хорола оборудован пляж. В парке также есть музей города-курорта Миргород и бювет с минеральной водой. А неподалеку находится городской дом культуры.

Миргородская лужа. Фото: day.ln.ua

Также в Миргороде стоит посетить музей керамики, Литературно-мемориальный музей Давида Гурамишвили, Миргородский краеведческий музей и Усадьбу декабристов в городу Хомутец.

Диканька

В поселке расположен историко-краеведческий музей, в котором можно найти множество памятников археологии. Всего в нем 9 залов, где насчитывается около 8 тыс. экспонатов, которые расказывают о истории Диканьки. Также есть картинная галерея и отдельная экспозиция, которая посвящена жизни и творчеству Марии Башкирцевой.

Среди архитектурных памятников наиболее выделяется старинная Троицкая церковь. В ней происходили события в произведении Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

Троицкая церковь в Диканьке. Фото: wikipedia.org

Также можно посмотреть Николаевскую церковь, вооруженную на месте старинной деревянной, и Триумфальную арку, которая по праву считается символом Диканьки.

Триумфальная арка в Диканьке. Фото: dikary.com

Кроме того, в Диканьке можно найти памятники Николаю Гоголю и Тарасу Шевченко.

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