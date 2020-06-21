В разгар пляжного сезона Одесса ужесточает карантин: правила на море

В Одессе усилили карантин. Новые правила, которые заработают с 22 июня, касаются, в том числе, отдыха у моря. С понедельника расстояние между шезлонгами на пляжах города должно составлять не менее 1,5 метра. Розничную продажу на пляжах и в зонах отдыха должны запретить. Об этом говорится на официальном сайте Одессы.

Рабочий день в Одессе рекомендовали начинать с 10 утра или позже. Общественному транспорту до 25 июня нужно перестроиться. Проверять соблюдение карантина будут рейдовые группы на пляжах, в транспорте, торговых точках, выставочных залах.

20 июня губернатор Одесской области Максим Куций отметил в своем Фейсбук, что за последнюю неделю заболеваемость в регионе выросла в 1,7 раза. В Одессе к 21 июня "ковидом" заболели 307 человек.

Как сообщали Українські Новини, 8 коммунальных пляжей в Одессе работают без карантинных ограничений.

Специалисты рекомендуют воздержаться от купания на одесских пляжах из-за превышение санитарно-микробиологических показателей.

В связи с тем, что черноморская вода не соответствует санитарным нормам, нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области.