Таинственные катакомбы, древняя крепость и Украинская Венеция: что посмотреть и где отдохнуть в Одесской области

Таинственные катакомбы, древняя крепость и Украинская Венеция: что посмотреть и где отдохнуть в Одесской облас

В то время, как летний отпуск за границей под вопросом, а туроператоры отмечают, что у украинцев растет спрос на внутренний туризим, летний отпуск можно организовать и в пределах Украины.

К примеру, в Одесской области можно поехать в Украинскую Венецию, посмотреть на удивительную фауну нашей страны и окунуться в историю, посетив древнюю крепость у берегов Днестровского лимана. Подробнее об интересных местах этого региона расскажут Українські Новини.

Одесса

Этот город называют жемчужиной у моря. В Одессе есть много мест, которые придутся по душе туристам. Начать можно с центральной пешеходной улицы под названием Дерибасовская. На этой улице находится много ресторанов и кафе, а также Городской Сад.

Если идти вниз по Дерибасовской, то можно найти Оперный театр. За ним будет городская Дума и Приморский бульвар, с которого можно спуститься в Стамбульский Парк, который построили к 20-летию побратимских отношений между Украиной и Турцией.

Оперный театр в Одессе

Далее можно будет увидеть знаменитую Потемкинскую лестницу, по которой можно спуститься к Морскому порту или пройти дальше и посмотреть на Воронцовский дворец, Тещин мост, Колоннаду и найти Дом-стену.

Дом-стена в Одессе

Также в Одессе стоить побывать в парке Шевченко, в катакомбах, на Привозе, в Музее контрабанды и, конечно же, на пляжах. Но и это только часть того, что можно в Одессе.

Белгород-Днестровский

Тра, Алба Юлия, Монкастро, Аккерман - это лишь часть названий, которые сменил "Белый город на воде" за свою историю.

Визитной карточкой города можно считать крепость, которая является самой большой в Украине. Общая площадь территории крепости составляет 9 га. Крепость лежит на скалистом берегу Днестровского лимана и имеет вид неправильного многоугольника.

Белгород-Днестровская крепость. Автор фото: Alexey M.

Также в Белгород-Днестровском стоит посетить Александровские казармы, которые были возведены в начале XIX века, Краеведческий музей, подземную Армянскую церковь, Греческую церковь Иоанна Крестителя и источник Иоанна Сочавского.

Александровские казармы в Белгород-Днестровском

Вилково

Этот город называют Украинской Венецией благодаря многочисленным каналам вдоль улиц. Дороги от дома к дому проложены по кладкам и мостикам.

В этих краях Дунайский можно встретить 563 вида разнообразных растений и более 200 видов птиц.

Побывать стоит также и на 0 километре.

Катакомбы в селе Нерубайское

Катакомбы протяженностю в 3 тыс. метров состоят из нескольких различных подземных полостей, которые иногда тесно переплетены между собой.

Иногда их глубина опускается на 100 м. Их полного плана не существует. Здесь собраны личные вещи партизан, оружие, переданы детали их жизни и быта.

В первые месяцы войны они использовались в качестве пункта дислокации партизанского отряда.

Нерубайские катакомбы. Фото: sights.com.ua

Дворец-Усадьба Курисов в селе Курисово

Основал поместье Иван Курис, а строилось оно в два этапа. Первый архитектор неизвестнен, а вот западная часть была спроектирована Николаем Толвинским.

На вид это средневековый замок, в декоре которого присутствует готика и мавританская архитектура. Поместье имеет вытянутую форму и возведено из ракушечника. Замок считается одним из ранних представителей романтизма на территории Украины.

К сожалению, в поместье попала молния, потому до наших дней дошли только руины.

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