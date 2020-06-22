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22 июня 2020, понедельник, 23:51 31
Политика 2020-06-23T00:00:01+03:00
Українські Новини
Арсений переживает: Байден просил у Порошенко гарантии уголовного непреследования для Яценюка

Арсений переживает: Байден просил у Порошенко гарантии уголовного непреследования для Яценюка

Надежда Комендантова
Арсений Яценюк, Джо Байден, Гарантии, Петр Порошенко, Записи Деркача
Встреча Байдена и Поршенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Встреча Байдена и Поршенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

В то время, как Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко", в 2016 году тогдашний вице-президент США Джо Байден просил у тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко просил гарантии отсутствия уголовного преследования для тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка в случае его ухода в отставку.

Об этом свидетельствуют записи разговоров Байдена и Порошенко от 11 февраля 2016 года, обнародованные депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем (внефракционный), передают Українські Новини.

"Мое мнение, что Арсений переживает, что с потерей должности премьера, он потеряет свой иммунитет, он не является членом парламента. Он боится криминального преследования в отношении себя", - сказал Байден.

В ответ Порошенко предоставил личные гарантии того, что в отношении Яценюка не будет уголовного преследования и отметил, что уверен в его замечательном политическом будущем после отставки с поста премьер-министра.

"Я могу предоставить любую из своих личных гарантий, включая нового Генпрокурора, что у нас нет ничего на него и мы защитим его. Он является политической фигурой, он очень молодой, ему всего 42 года, и мы готовы разработать сценарий его отставки, которая предоставит ему позитивное восприятие. И я уверен, что у него будет замечательное политическое будущее, как у моего партнера. Я готов предоставить ему любую гарантию от преследований и касаемо безопасности", - сказал Порошенко.

Байден попросил Порошенко сделать это.

"Петр, окажите мне такую услугу", - сказал вице-президент США.

Как сообщали Українськi Новини,  19 мая Деркач опубликовал записи разговоров Байдена и Порошенко, которые свидетельствовали о том, что Президент Украины согласовывал ряд своих ключевых решений с вице-президентом США и выполнял его просьбы. Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных 19 мая депутатом Деркачем записей его разговоров с Байденом и просит Службу безопасности Украины расследовать их происхождение.

Офис генпрокурора поручил НАБУ и СБУ расследовать дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко.

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