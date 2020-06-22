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22 червня 2020, понеділок, 23:51 13
Політика 2020-06-23T09:45:03+03:00
Українські Новини
Байден просив у Порошенка гарантії кримінального непереслідування для Яценюка

Байден просив у Порошенка гарантії кримінального непереслідування для Яценюка

Надежда Комендантова
Джо Байден, Арсеній Яценюк, Петро Порошенко, Плівки Деркача
Зустріч Байдена і Поршенка. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Зустріч Байдена і Поршенка. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Тоді як Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" у 2016 році тодішній віце-президент США Джо Байден просив у тодішнього Президента України Петра Порошенко просив гарантії відсутності кримінального переслідування для тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у разі його виходу у відставку.

Про це свідчать записи розмов Байдена і Порошенка від 11 лютого 2016 року, оприлюднені депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем (позафракційний), передають Українські Новини.

"Моя думка, що Арсеній переживає, що з втратою посади прем'єра, він втратить свій імунітет, він не є членом парламенту. Він боїться кримінального переслідування стосовно себе", — сказав Байден.

У відповідь Порошенко дав особисті гарантії того, що стосовно Яценюка не буде кримінального переслідування і зазначив, що впевнений у його чудовому політичному майбутньому після відставки з поста прем'єр-міністра.

"Я можу надати будь-яку зі своїх особистих гарантій, включаючи нового Генпрокурора, що у нас немає нічого на нього і ми захистимо його. Він є політичною фігурою, він дуже молодий, йому всього 42 роки, і ми готові розробити сценарій його відставки, яка надасть йому позитивне сприйняття. І я впевнений, що в нього прекрасне політичне майбутнє, як у мого партнера. Я готовий надати йому будь-яку гарантію від переслідувань і стосовно безпеки", - сказав Порошенко.

Байден попросив Порошенка зробити це.

"Петро, зробіть мені таку послугу", — сказав віце-президент США.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня Деркач опублікував записи розмов Байдена і Порошенка, які свідчили про те, що Президент України погоджував низку своїх ключових рішень з віце-президентом США і виконував його прохання.

Порошенко заявив про сфабрикованість опублікованих 19 травня депутатом Деркачем записів його розмов з Байденом і просить Службу безпеки України розслідувати їх походження.

Офіс генпрокурора доручив НАБУ та СБУ розслідувати справу щодо записів Деркача про розмови Байдена і Порошенка.

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