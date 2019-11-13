Генпрокуратура и НАБУ должны открыть уголовные производства против высших должностных лиц Украины по материалам Деркача, – Наливайченко

Генпрокуратура и НАБУ должны открыть уголовные производства против высших должностных лиц Украины по материала

Генпрокуратура и НАБУ должны открыть уголовные производства против высших должностных лиц Украины по материалам, предоставленным Андреем Деркачем. Об этом сегодня в эфире программы "Доброго ранку, країно!" заявил народный депутат Украины, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, комментируя заявления Деркача по международной коррупции и получением Хантером Байденом денег от компании "Burisma".

Он отметил, что Деркач предоставил очень важные доказательные материалы.

"Генпрокуратура и НАБУ должны открыть уголовные производства против высших должностных лиц Украины по этим материалам, так как те миллиарды, которые опубликованы и в доказательном материале Деркача представлены, похищались из украинских газовых месторождений, из украинского бюджета, в украинских граждан", - подчеркнул Наливайченко.

На вопрос, "кто останавливал расследование?", экс-глава СБУ ответил, что это бывший президент и его ближайшее окружение.

"Потому что сами на этом жировали, сами на этом обогащались", – отметил он.

Он заявил, что расследование – это внутриукраинское дело.

"Ответственность Рябошапки – расследовать это дело, а не скидывать в другие страны. Расследовать хищения из украинского бюджета – это украинское дело, украинская юрисдикция, должны расследовать Генеральная прокуратура и НАБУ", – сказал Наливайченко.

По его мнению, нужно создать совместную следственную группу наших правоохранительных органов и американских, выйти на серьезное расследование, на аресты и возврата средств и на привлечение к ответственности коррупционеров из Украины.

"Я, как профессионал, выступаю за то, чтобы привлечь к расследованию международных специалистов. В случае такого расследования, американские и другие партнеры признают, что наконец в Украине начали хотя бы бороться с коррупцией", – заявил Наливайченко.

11 ноября народный депутат Андрей Деркач сообщил в своем видео-блоге, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий начал расследование по его заявлениям по фактам предоставления Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) информации посольству США в Украине. Также он отметил, что с мая 2014-му до октября 2015 году компания Burisma ("Бурисма") перевела на компанию Rosemont $ 4 млн 817 тыс., А последняя перечислила уже на счета сына бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантера вознаграждение в размере $871 тыс.

Как сообщалось ранее, 9 октября народный депутат Андрей Деркач обнародовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Согласно его данным, работница НАБУ Полина Чиж получила указание от работницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и владельца Burisma Group Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые были перечислены представителям Burisma Group, в том числе и Хантера Байдена. Согласно документам, в общем в пользу Хантера Байдена, Александра Квасьневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила менее $ 16,5 млн.

По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по Burisma, но постоянно получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала неприкрытое раздражение Джо Байдена и его пятый за два года визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина за дела Злочевского и Burisma.

Как сообщил Деркач, "предметом давления стал $1 млрд кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине: "Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в совете международных отношений США в января 2018 года".