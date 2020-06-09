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09 июня 2020, вторник, 09:50 68
Судебная власть 2020-06-09T09:50:37+03:00
Українські Новини
Венедиктова готова подписать подозрение Порошенко

Венедиктова готова подписать подозрение Порошенко

Анна Рудык
ГПУ, Петр Порошенко, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко, коллекцию картин которого в музее Гончара арестовал суд.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью Українським Новинам, передают Українськi Новини.

"При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю в четко регламентированный законом способ...в том числе (Порошенко)", - сказала генпрокурор.

По ее словам, она в курсе каждого дела, в котором фигурирует экс-президент.

"Я как никто в курсе, какие это дела. 17 дел открыл Руслан Рябошапка, четыре дела открыла я, причем три по решению суда, одно по заявлению Деркача, но решение суда совпадает с заявлением Деркача", - сообщила Венедиктова.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли сейчас таких оснований, генпрокурор подчеркнула, что на данный момент "идет расследование, но, так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения и они будут разные".

Как сообщали Українськi Новини, Венедиктова задекларировала офис в Харькове, Porsche Cayenne и 500 тыс. гривен наличными за 2019.

Также ГБР вызывает Порошенко на допрос 10 июня по делу Джо Байдена

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