Венедиктова не думала, что станет генпрокурором

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая готова подписать подозрение Порошенко, будучи депутатом Верховной Рады, не думала, что станет в будущем генпрокурором.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Нет (не могла подумать). Мне не хотелось идти даже в народные депутаты, потому что это должно быть определенное состояние души и Парламент в том виде, как он существует в Украине, не тот пример Парламента, каким он должен быть", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что шла в депутаты только для того, чтобы писать программу и брать на себя обязательства.

"При этом, когда я была в Парламенте, я четко демонстрировала для чего пришла", - подчеркнула генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, Венедиктова не намерена покрывать возможные преступления депутатов Рады от "Слуги народа".

Заработная плата генерального прокурор Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.

В конце мая Венедиктова, которая уже критиковала работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продолжила критиковать ведомство в бездействии и призвала сотрудников САП показать конкретные приговоры судов.