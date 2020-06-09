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09 июня 2020, вторник, 10:26 105
Силовые структуры 2020-06-09T11:30:02+03:00
Українські Новини
Венедиктова не думала, что станет генпрокурором

Венедиктова не думала, что станет генпрокурором

Кира Молчанова
Генпрокурор, Депутаты, Ирина Венедиктова, Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото Facebook Irina Venediktova
Ирина Венедиктова. Фото Facebook Irina Venediktova

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая готова подписать подозрение Порошенко, будучи депутатом Верховной Рады, не думала, что станет в будущем генпрокурором.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Нет (не могла подумать). Мне не хотелось идти даже в народные депутаты, потому что это должно быть определенное состояние души и Парламент в том виде, как он существует в Украине, не тот пример Парламента, каким он должен быть", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что шла в депутаты только для того, чтобы писать программу и брать на себя обязательства.

"При этом, когда я была в Парламенте, я четко демонстрировала для чего пришла", - подчеркнула генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, Венедиктова не намерена покрывать возможные преступления депутатов Рады от "Слуги народа". 

Заработная плата генерального прокурор Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.

В конце мая Венедиктова, которая уже критиковала работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продолжила критиковать ведомство в бездействии и призвала сотрудников САП показать конкретные приговоры судов.

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