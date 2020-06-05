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05 июня 2020, пятница, 21:14 16
Общество 2020-06-05T21:15:09+03:00
Українські Новини
Кличко не пойдет на выборы от "Евросолидарности"

Кличко не пойдет на выборы от "Евросолидарности"

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, УДАР, Выборы мэра, Евросолидарность, Выборы мэра Киева
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко, которому повысили оклад, отказался баллотироваться в мэры Киева от политической партии "Европейская солидарность".

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я прочитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы УДАР, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду УДАРа на местных выборах, в частности - в Киевсовет", - написал он.

Кличко добавил, что он готов "сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно".

Тем временем, "Слуга народа" накануне выборов мэра Киева: за Тищенко готовы проголосовать втрое больше киевлян, чем за Ткаченко.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2019 года Кабинет Министров увеличил должностной оклад мэра Киева и председателей областных советов с 15 400 гривен до 17 760 гривен.

Ранее в связи с введением карантина зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили. Однако это ограничение планируют снять до конца июня.

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