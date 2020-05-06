Рада намерена огласить местные выборы до 15 июля

Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов, финансирование которых сократили, до 15 июля.

Об этом председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Раде Александр Корниенко сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"В ближайшие 2-3 недели мы формируем пакет изменений в Избирательный кодекс, выносим их в зал, обсуждаем, принимаем где-то до конца июня и фактически до середины июля Верховная Рады выполнит свою конституционную функцию и огласит местные выборы. Это делает Верховная Рада, в остальных субъектах новосозданных общин это делает Центральная избирательная комиссия", - сказал он.

По словам лидера партии, предусмотренной государственным бюджетом суммы на проведение местных выборов должно хватить.

В случае недостачи средств по договоренности с правительством Кабинет Министров может выделить дополнительную сумму из резервного фонда.

Кроме этого, Корниенко допускает проведение местных выборов на временно оккупированных территориях в день их проведения на остальной территории Украины.

"Мы верим всей командой вместе с Андреем Ермаком (глава Офиса Президента), который тоже в это верит, верим, что это состоится в один день", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, Рада планирует в 9 раз сократить размер денежного залога на местных выборах.