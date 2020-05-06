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06 мая 2020, среда, 14:18 12
Выборы 2020-05-06T14:19:19+03:00
Українські Новини
Рада намерена огласить местные выборы до 15 июля

Рада намерена огласить местные выборы до 15 июля

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Финансирование, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов, финансирование которых сократили, до 15 июля.

Об этом председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Раде Александр Корниенко сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"В ближайшие 2-3 недели мы формируем пакет изменений в Избирательный кодекс, выносим их в зал, обсуждаем, принимаем где-то до конца июня и фактически до середины июля Верховная Рады выполнит свою конституционную функцию и огласит местные выборы. Это делает Верховная Рада, в остальных субъектах новосозданных общин это делает Центральная избирательная комиссия", - сказал он.

По словам лидера партии, предусмотренной государственным бюджетом суммы на проведение местных выборов должно хватить.

В случае недостачи средств по договоренности с правительством Кабинет Министров может выделить дополнительную сумму из резервного фонда.

Кроме этого, Корниенко допускает проведение местных выборов на временно оккупированных территориях в день их проведения на остальной территории Украины.

"Мы верим всей командой вместе с Андреем Ермаком (глава Офиса Президента), который тоже в это верит, верим, что это состоится в один день", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, Рада планирует в 9 раз сократить размер денежного залога на местных выборах. 

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