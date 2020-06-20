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20 июня 2020, суббота, 15:30 201
Выборы 2020-06-20T16:30:02+03:00
Українські Новини
"Евросолидарность" объявит кандидата в мэры Киева в августе, — нардеп Гончаренко

"Евросолидарность" объявит кандидата в мэры Киева в августе, — нардеп Гончаренко

Елена Новикова
Алексей Гончаренко, кандидат в мэры, мэр Киева, Европейская солидарность, Евросолидарность, Выборы мэра Киева
Алексей Гончаренко. Фото: пресс-служба депутата
Алексей Гончаренко. Фото: пресс-служба депутата

Политическая партия "Европейская солидарность" намерена объявить кандидата в мэры Киева в августе, в то время, как в партии "Слуга народа" кандидата на мэра Киева выберут на праймериз.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко сообщил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Ближе к выборам местным... в августе месяце мы будем определяться с кандидатом", - сказал он.

При этом Гончаренко допускает свое выдвижение от партии в кандидаты на должность мэра столицы.

Как сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" допустили, что на выборы мэра Киева могут выдвинуть женщину.

Кроме того, мэры Днипра, Николаева, Кропивницкого, Житомира, Каховки и Черновцов создали партию "Пропозиція" для местных выборов.

Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль допускает отмену местных выборов осенью в случае введения тотальных карантинных ограничений.

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