"Евросолидарность" объявит кандидата в мэры Киева в августе, — нардеп Гончаренко

Политическая партия "Европейская солидарность" намерена объявить кандидата в мэры Киева в августе, в то время, как в партии "Слуга народа" кандидата на мэра Киева выберут на праймериз. Об этом депутат Верховной Рады от фракции партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко сообщил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини. "Ближе к выборам местным... в августе месяце мы будем определяться с кандидатом", - сказал он. При этом Гончаренко допускает свое выдвижение от партии в кандидаты на должность мэра столицы. Как сообщали Українськi Новини, в "Слуге народа" допустили, что на выборы мэра Киева могут выдвинуть женщину. Кроме того, мэры Днипра, Николаева, Кропивницкого, Житомира, Каховки и Черновцов создали партию "Пропозиція" для местных выборов. Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля. Также премьер-министр Денис Шмыгаль допускает отмену местных выборов осенью в случае введения тотальных карантинных ограничений.