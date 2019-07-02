Зеленский не разделяет европейских ценностей, о которых говорит, - ЛБГТ-сообщество

Организация "Киевпрайд" допускает, что Президент Владимир Зеленский не разделяет европейские ценности из-за его отказа принять приглашение на "Марш равенства" 23 июня в Киеве.

Об этом спикер "КиевПрайд" Владислав Петров сообщил в интервью Українським Новинам.

"Что Президент не принял это к сведению, не хочет участвовать в диалоге, то это его выбор. Возможно, он не разделяет всех европейских ценностей, о которых он говорит", - сказал он.

Петров отметил, что ЛГБТ-сообщество всегда готово к сотрудничеству и диалогу, а также что они и дальше будут приглашать политиков на акции.

"На данном этапе для нас очень важно, что Президент и его команда понимают, что такое Конституция и какие права там прописаны, что такое права человека. Так как они ни в коей мере никогда не выступали за запретительные меры", - подчеркивает спикер организации.

Как сообщали Українські новини, 23 июня более 2,5 тыс. человек провели шествие в поддержку ЛГБТ в Киеве. По словам директора общественной организации "КиевПрайд" Русланы Панухник, в шествии в поддержку ЛГБТ в Киеве приняли участие 8 тыс. человек.

На марш ЛГБТ в Киеве пришли евродепутат и посол.