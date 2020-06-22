За прапор ЛГБТ над Батьківщиною-матір'ю депутат хоче ввести кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму

За прапор ЛГБТ над Батьківщиною-матір'ю депутат хоче ввести кримінальну відповідальність за пропаганду гомосек

Депутат Верховної Ради Олександр Дубінський ( фракція "Слуга народу") заявив про необхідність введення кримінальної відповідальності за пропаганду гомосексуалізму після того, як прапор ЛГБТ "прикрасив" монумент "Батьківщина-мати". Про це Дубінський написав на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, нардеп розцінює цю дію, як цинічну і аморальну напередодні пам'ятного дня 22 червня, коли нацистська Німеччина напала на СРСР і бомбила Київ.

Скріншот: facebook/ Олександр Дубінський

"Це відмінний привід повернутися до питання законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за відкриту пропаганду гомосексуалізму і підтримку цієї пропаганди в ЗМІ", — написав нардеп.

Як повідомляли Українські Новини, громадська організація "КиївПрайд" запустила флешмоб до Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні.

Також повідомлялося, що у зв'язку з пандемією коронавірусу, "КиївПрайд-2020" переносили на невизначений термін.

Крім того, раніше ЛГБТ-спільнота заявляла, що президент Володимир Зеленський не поділяє європейських цінностей, про які говорить .