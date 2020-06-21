Сегодня состоится Марш равенства. Как принять участие онлайн

21 июня в 14:00 состоится Марш равенства. Все желающие принять участие могут сделать это онлайн. Об этом говорится в сообщении "Киевпрайда" в Facebook.

Пошаговая инструкция Марша равенства онлайн



21 июня в 14:00 дома на компьютере перейдите по ссылке: bit.ly/kyivprideonline2020.

нажмите знак метки (верхняя часть экрана, возле поисковой ленты).

разместите свою онлайн-метку на Google-карте, на виртуальной улице Крещатик в любом месте, которое вам нравится. Внимание: на саму улицу Крещатик в Киеве выходить не надо, это надо сделать дома, онлайн.

подпишите метку своим месседжем или пожеланием.

нажмите "сохранить" и закрасьте ее в любой из 6-ти цветов радуги.

прикрепите ваше фото с плакатом к этой метке, таких меток можно оставить множество по всему Киеву.

Сделайте скриншот собственной метки и распространите у себя в соцсетях с хэштегом # МаршРівностіОнлайн .

Марш равенства онлайн. Фото: Facebook/"Киевпрайд"



Напомним, ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса, "КиевПрайд-2020" перенесли на неопределенный срок.



Общественная организация "КиевПрайд" запустила флешмоб к Международному дню борьбы с гомофобией в Украине.