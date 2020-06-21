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21 июня 2020, воскресенье, 09:40 55
Общество 2020-06-21T10:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня состоится Марш равенства. Как принять участие онлайн

Сегодня состоится Марш равенства. Как принять участие онлайн

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, Марш равенства, КиевПрайд
Марш равенства
Марш равенства

21 июня в 14:00 состоится Марш равенства. Все желающие принять участие могут сделать это онлайн. Об этом говорится в сообщении "Киевпрайда" в Facebook.

Пошаговая инструкция Марша равенства онлайн

  • 21 июня в 14:00 дома на компьютере перейдите по ссылке: bit.ly/kyivprideonline2020.
  • нажмите знак метки (верхняя часть экрана, возле поисковой ленты).
  • разместите свою онлайн-метку на Google-карте, на виртуальной улице Крещатик в любом месте, которое вам нравится. Внимание: на саму улицу Крещатик в Киеве выходить не надо, это надо сделать дома, онлайн.
  • подпишите метку своим месседжем или пожеланием.
  • нажмите "сохранить" и закрасьте ее в любой из 6-ти цветов радуги.
  • прикрепите ваше фото с плакатом к этой метке, таких меток можно оставить множество по всему Киеву. 
  • Сделайте скриншот собственной метки и распространите у себя в соцсетях с хэштегом #МаршРівностіОнлайн.

Марш равенства онлайн. Фото: Facebook/Марш равенства онлайн. Фото: Facebook/"Киевпрайд"


Напомним, ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса, "КиевПрайд-2020" перенесли на неопределенный срок.

Общественная организация "КиевПрайд" запустила флешмоб к Международному дню борьбы с гомофобией в Украине.

 

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