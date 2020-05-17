К Международному дню борьбы с гомофобией в Украине запустили флешмоб, но предупредили о рисках

Общественная организация "КиевПрайд" призвала в Международный день борьбы с гомофобией вывесить в окне прайд-флаг в Киеве и других городах Украины. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook организаторов нынешнего "КиевПрайд 2020", который перенесли из-за пандемии коронавируса.

"Сегодня, в Международный день борьбы с гомофобией мы запускаем #прайдуісті. Мы призываем всех вас вывесить на своем балконе или окне прайд-флаг! Пусть радужные флаги развеваются в этот день и в течение всего ПрайдМісяць над Киевом и другими городами", - говорится в нем.

Также организаторы отметили, что те, кто не имеет большого флага, могут принять любую ЛГБТ+ символику и снять сторис, сделать селфи и видео с партнерами/партнершами, друзьями, подругами, родителями и родственниками.

В то же время организаторы призвали взвесить все свои риски, вывешивая флаг:

насколько вы в хороших отношениях с соседями

насколько безопасный ваш подъезд

как высоко ваш балкон или окно

насколько безопасный район, в котором вы живете.

Как сообщали Українські Новини, "ПрайдМесяц" должен был начаться 17 мая и закончиться "Маршем равенства" 21 июня 2020.

Тем времнем, только 14% украинцев считают, что общество должно принять гомосексуальность. Это самые низкие показатели в Европе.