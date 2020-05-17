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  • К Международному дню борьбы с гомофобией в Украине запустили флешмоб, но предупредили о рисках
17 мая 2020, воскресенье, 12:07 51
Жизнь 2020-05-17T14:00:02+03:00
Українські Новини
К Международному дню борьбы с гомофобией в Украине запустили флешмоб, но предупредили о рисках

К Международному дню борьбы с гомофобией в Украине запустили флешмоб, но предупредили о рисках

Ярина Вацяк
ЛГБТ, КиевПрайд, Международный день борьбы с гомофобией
Международный день борьбы с гомофобией. Фото: Facebook/ KyivPride
Международный день борьбы с гомофобией. Фото: Facebook/ KyivPride

Общественная организация "КиевПрайд" призвала в Международный день борьбы с гомофобией вывесить в окне прайд-флаг в Киеве и других городах Украины. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook организаторов нынешнего "КиевПрайд 2020", который перенесли из-за пандемии коронавируса.

"Сегодня, в Международный день борьбы с гомофобией мы запускаем #прайдуісті. Мы призываем всех вас вывесить на своем балконе или окне прайд-флаг! Пусть радужные флаги развеваются в этот день и в течение всего ПрайдМісяць над Киевом и другими городами", - говорится в нем.

Также организаторы отметили, что те, кто не имеет большого флага, могут принять любую ЛГБТ+ символику и снять сторис, сделать селфи и видео с партнерами/партнершами, друзьями, подругами, родителями и родственниками.

В то же время организаторы призвали взвесить все свои риски, вывешивая флаг:

  • насколько вы в хороших отношениях с соседями
  • насколько безопасный ваш подъезд
  • как высоко ваш балкон или окно
  • насколько безопасный район, в котором вы живете.

Как сообщали Українські Новини, "ПрайдМесяц" должен был начаться 17 мая и закончиться "Маршем равенства" 21 июня 2020.

Тем времнем, только 14% украинцев считают, что общество должно принять гомосексуальность. Это самые низкие показатели в Европе.

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