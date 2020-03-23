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23 марта 2020, понедельник, 17:05 160
Общество 2020-03-23T17:13:35+02:00
Українські Новини
"Киевпрайд-2020" перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

"Киевпрайд-2020" перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Елена Новикова
Коронавирус, Марш равенства, KyivPride, КиевПрайд, Харьков прайд, коронавирус в Украине
"Марш равенства" в Киеве. Фото: oxu.az

В связи с распространением коронавируса, которым в Украине заразились 73 человека, и с введением чрезвычайной ситуации на территории Киевской области и Киева, а также с введением карантинных мероприятий в Украине, ОО "КиевПрайд" перенесла "ПрайдМесяца" и "Марш равенства 2020" на неопределенный срок. Об этом сообщается на странице KyivPride в Facebook.

"Мы понимаем важность ограничений и полностью поддерживаем попытки не допустить распространения пандемии. Забота о жизни и здоровье участников и участниц наших мероприятий всегда была и остается для нас приоритетом. Поэтому такое тяжелое решение о переносе "ПрайдМесяца" и "Марша равенства" было принято, учитывая все возможные последствия и риски", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новую дату объявят ​​после стабилизации ситуации и официального окончания карантина.

Ранее сообщалось о том, что "ПрайдМесяц" должен был начаться 17 мая и закончиться "Маршем равенства" 21 июня 2020.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса уже перенести "Евровидение-2020" и детский фестиваль "Книгомания" во Львове. Также готовы перенести "Книжный арсенал".

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