"Киевпрайд-2020" перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса, которым в Украине заразились 73 человека, и с введением чрезвычайной ситуации на территории Киевской области и Киева, а также с введением карантинных мероприятий в Украине, ОО "КиевПрайд" перенесла "ПрайдМесяца" и "Марш равенства 2020" на неопределенный срок. Об этом сообщается на странице KyivPride в Facebook.

"Мы понимаем важность ограничений и полностью поддерживаем попытки не допустить распространения пандемии. Забота о жизни и здоровье участников и участниц наших мероприятий всегда была и остается для нас приоритетом. Поэтому такое тяжелое решение о переносе "ПрайдМесяца" и "Марша равенства" было принято, учитывая все возможные последствия и риски", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новую дату объявят ​​после стабилизации ситуации и официального окончания карантина.

Ранее сообщалось о том, что "ПрайдМесяц" должен был начаться 17 мая и закончиться "Маршем равенства" 21 июня 2020.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса уже перенести "Евровидение-2020" и детский фестиваль "Книгомания" во Львове. Также готовы перенести "Книжный арсенал".