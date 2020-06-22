В Турции, где начали принимать туристов, снова ввели комендантский час

В Турции, где начали принимать украинцев без самоизоляции, власти приняли решение вновь ввести комендансткий час во всех провинциях Турции. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Как отмечается, в Турции введут комендантский час на выходные дни. Он будет действовать с 9:00 до 15:00 во всех провинциях Турции. Причиной таких мер является стремительное увеличение количества новых больных коронавирусом.

Такие же ограничения будут действовать и на следующих выходных – 27 и 28 июня. Власти страны решили ввести ограничения в том числе и по причине выпускных школьных экзаменов и вступительных в университеты. По мнению турецких властей, комендантский час поможет избежать скопления большого количества людей на улицах.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Турции ввели обязательный масочный режим во всех общественных местах.

Также по мнению экспертов, Турция вновь стала самым популярным местом летнего отдыха среди украинцев.

Тем временем, границы для туристов открыла Испания. Но Украины среди них нет.

Кроме того, турецкие авиалинии Turkish Airlines намерены возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу с 1 июля.