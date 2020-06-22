Испания открыла границы для туристов, но не для Украины

С 21 июня, в воскресенье, Испания, которая несмотря на то, что ввела тройной контроль на границе из-за коронавируса, открыла свои границы для туристов, но Украины в этом списке стран нет. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, въезд в страну разрешен для граждан из зоны Шенгена. Однако границы также остаются закрыты с Португалией. Согласно информации, подобное решение было принято непосредственно самими властями Португалии. Граница будет закрыта до 1 июля.

Поскольку Украина находится в списке третьих стран, украинцы не смогут посетить Испанию.

Испания является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, за время которой в стране умерли более 28 тысяч и заразились более 245 тысяч человек.

Как сообщали Українські Новини, первыми туристами, которые в качестве эксперимента отправились в страну на отдых, были немцы.

Кроме того, на Кипре в аэропортах будут выборочно тестировать на коронавирус.

Тем временем, в ВОЗ заявили о новой опасной фазе пандемии: в день заражаются больше 150 тысяч человек.