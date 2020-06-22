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22 июня 2020, понедельник, 08:26 27
Мир 2020-06-22T08:30:01+03:00
Українські Новини
Испания открыла границы для туристов, но не для Украины

Испания открыла границы для туристов, но не для Украины

Елизавета Кесельман
Испания, Туризм, Границы, Коронавирус в Испании, открытие границ
Бильбао, Испания. Фото: airbnb
Бильбао, Испания. Фото: airbnb

С 21 июня, в воскресенье, Испания, которая несмотря на то, что ввела тройной контроль на границе из-за коронавируса,  открыла свои границы для туристов, но Украины в этом списке стран нет. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, въезд в страну разрешен для граждан из зоны Шенгена. Однако границы также остаются закрыты с Португалией. Согласно информации, подобное решение было принято непосредственно самими властями Португалии. Граница будет закрыта до 1 июля. 

Поскольку Украина находится в списке третьих стран, украинцы не смогут посетить Испанию.

Испания является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, за время которой в стране умерли более 28 тысяч и заразились более 245 тысяч человек.

Как сообщали Українські Новини, первыми туристами, которые в качестве эксперимента отправились в страну на отдых, были немцы. 

Кроме того, на Кипре в аэропортах будут выборочно тестировать на коронавирус. 

Тем временем, в ВОЗ заявили о новой опасной фазе пандемии: в день заражаются больше 150 тысяч человек.

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