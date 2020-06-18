Турция вновь стала самым популярным местом летнего отдыха среди украинцев

Благодаря быстрым и эффективным шагам по преодолению последствий пандемии и внедрению строгих мер безопасности и гигиены, Турция снова стала самым популярным местом летнего отдыха среди украинцев. За последние четыре года количество туристов из Украины в курортов Турции возросло на 52%. В течение 2019 страну посетило 1,2 миллиона украинцев.

Прогнозируется, что в 2020 году туристический спрос со стороны Украины также будет высоким. Украинцы уже начали планировать летний отдых в Турции, особенно в Анталии. Согласно договоренностям министров иностранных дел двух стран Дмитрия Кулебы и Мевлют Чавушоглу, Турция откроет границы для украинских туристов 1 июля.

Для реализации этих планов Турция на государственном уровне ввела "Сертификацию здорового туризма". Программа предусматривает превентивные и защитные меры в области транспорта и туризма, контроль состояния здоровья сотрудников и посетителей для предоставления безопасных условий отдыха иностранным гостям.

Из-за пандемии украинцы предпочитают частные дома вместо гостиниц

Со своей стороны, международные туристы несколько изменили бытовые привычки во время отпусков. По информации одной из крупнейших компаний Турции по продаже недвижимости Antalya Homes, все больше украинцев интересуются отдельными виллами или домами вместо проживания в гостиницах.

Согласно данным Института статистики Турции, в течение 2017-2019 годов количество квартир, приобретенных гражданами Украины в Турции, выросло на 43%. А за последние четыре года - на 50%. Прогнозируется, что спрос украинцев на приобретение собственной турецкой недвижимости продолжит расти и в этом году.

Председатель наблюдательного совета турецкой компании по недвижимости Antalya Homes Байрам Текче отметил: "Анталия всегда была лучшим местом отдыха для украинцев. После успеха Турции в преодолении последствий пандемии, спрос на туризм в нашу страну снова растет. Объявление о начале чартерных рейсов вызвало интерес: многие украинцы начали планировать свой отпуск в Анталии. Интерес со стороны Украинской к приобретению имущества в Турции также вырос. Из-за пандемии возникает потребность в социальной дистанции. Таким образом, люди предпочитают отдельные дома вместо гостиниц".

Количество украинцев, которые приобрели недвижимость в Турции, выросла на 50% за четыре года

Возможности инвестирования в турецкую недвижимость также пользуются большим спросом среди украинцев. Украина входит в топ-20 стран по количеству приобретенного в Турции недвижимого имущества. За последние 4 года количество покупателей-украинцев выросла на 50%. Спрос на дома и земельные участки в Турции вырос еще больше из-за пандемии.

Инвестиции в размере $ 250 000 в недвижимость Турции открывают возможность воспользоваться преимуществами иммиграционной программы. Страна предоставляет гражданство инвестору, его жене или ее мужу и несовершеннолетним детям. Antalya Homes, ведущая турецкая компания по недвижимости подчеркивает особых инвестиционных возможностях для Украины: улучшить качество жизни путем приобретения жилой недвижимости.