Турция снова ввела "масочный режим" во всех общественных местах

В Турции, где ранее открыли границы для иностранцев, в 42 из 81 провинции ввели "масочный режим", который предусматривает обязательное ношение средства защиты во всех без исключения общественных местах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения Фахреттина Кока.

"Наши санитарно-эпидемиологические комитеты в провинциях продолжают принимать решения, которые направлены на снижение рисков распространения коронавирус. Особенно в городах, где наблюдается увеличение случаев инфицирования", - заявил министр.

В остальных провинциях жители теперь обязаны носить маски в общественном транспорте, в магазинах, а также торговых центрах. Людям рекомендуют соблюдать гигиену и придерживаться социального дистанцирования.

После того, как была восстановлена работа кафе, ресторанов, спортзалов, парков, пляжей и музеев, а также междугородние ограничения на поездки, в Турции наблюдается тенденция к росту количества ежедневных инфекций после того. В течение последних дней ежедневно фиксируют более полутора тысяч новых случаев инфицирования, тогда как ранее - около 800-900 ранее.

Сейчас в стране зарегистрировано 179 831 случай инфицирования COVID-19 и 4825 смертей. Более 152 тысяч больных смогли преодолеть недуг.

Как сообщали Українські Новини, с 15 июня Турция принимает украинцев без ограничений на границе.

Кроме того, с 5 июня Украина запустила внутренние авиаперелеты При этом продолжают действовать правилапо соблюдению социальной дистанции и дезинфекции.