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29 мая 2020, пятница, 09:23 233
Транспорт 2020-05-29T11:00:02+03:00
Українські Новини
Глава Ryanair назвал сроки возвращения денег за авиабилеты

Глава Ryanair назвал сроки возвращения денег за авиабилеты

Ярина Вацяк
Ryanair, Лоукост, Авиакомпания, Возврат билетов, возврат денег
Ryanair Фото: faceboоk.com/airportboryspil
Ryanair Фото: faceboоk.com/airportboryspil

В то время, как Украина планирует возобновить авиасообщение, а некоторые авиакомпании уже открыли продаж авиабилетов на июль, лоукостер Ryanair будет возвращать деньги за отмененные авиарейсы от 3 до 6 месяцев.

Об этом заявил глава лоу-коста Майкл О’Лири в радиоэфире ирландской общественной телерадиокомпании RTE, пишет Avianews.

По его словам, рекордное число необработанных запросов связано с отменой рейсов в течение 3 месяцев из-за решения правительств разных стран, а также ограничениями в работе отдела возврата. Последний, по словам О’Лири, должен заработать в привычном режиме с 1 июня.

Общая стоимость билетов на отмененные рейсы Ryanair составляет 1,2 млрд евро. Авиакомпания уже обработала заявки на 400 млн евро в виде выдачи ваучеров на покупку новых билетов или путем переноса вылетов на новые даты.

При этом глава Ryanair заявил, что пассажиры также смогут рассчитывать на возврат денег за билеты, однако это займет до полугода.

Напомним, с 1 июля лоу-кост намерен вернуться к работе в привычном режиме, однако в первое время он будет выполнять только 40% рейсов от своего обычного расписания. В Украине Ryanair летом возобновит 24 из 47 маршрутов. Перезапуск полетов по 17 направлениям перенесен на зимний сезон 2020/2021 годов. Продажи по еще шести маршрутам из Киева, Львова, Харькова и Херсона закрыты.

После карантина Ryanair планировал продавать билеты от 99 центов.

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