Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени

Итальянские власти продлили разрешение ирландскому лоукостеру Ryanair на полеты в Украину до конца летнего 2020 года, который завершается 24 октября. Об этом сообщает avianews.

ENAC продлил временное разрешение на 28 еженедельных рейсов между Италией и Украиной по 11 маршрутам, которое первоначально было выдано авиакомпании 3 марта и завершало свое действие 13 июля.

"Все маршруты загружены в систему бронирования для продажи на весь летний сезон 2020 года, начиная с 6 июля", — добавили в Ryanair.

Отмечается, что авиакомпания планирует полностью использовать выданные права для полетов из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо и Рим, из Одессы и Львова в Болонью, Бергамо и Рим, из Харькова в Бергамо.

Продажа билетов открыта, однако пассажирам перед бронированием следует помнить о возможности изменения расписания из-за ограничений властей и запрете на въезд иностранцев.

На данный момент въезд граждан Украины в Италию за исключением обладателей вида на жительство и права на работу запрещен. Сроки снятия этого запрета неизвестны. Даже если пассажир входит в категорию исключения, актуальную информацию необходимо уточнять в посольстве Италии.

График полетов Ryanair между Италией и Украиной:

Киев:

Бергамо, 6 июля 4 раза в неделю

Рим (Фьюмичино), с 6 июля 5 раз в неделю

Болонья, с 7 июля, 3 раза в неделю

Катания, с 7 июля 2 раза в неделю

Львов:

Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю

Бергамо, с 7 июля 2 раза в неделю

Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю

Одесса:

Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю

Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю

Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю

Харьков:

Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю

Как сообщали Українські Новини, ранее в Ryanair назвали сроки возвращения денег за отмененные рейсы.