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  • Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени
18 июня 2020, четверг, 14:40 74
Европа 2020-06-18T14:40:32+03:00
Українські Новини
Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени

Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени

Елизавета Кесельман
Украина, Италия, Ryanair, Лоукостер, Возобновление полетов, разрешение на полеты
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Итальянские власти продлили разрешение ирландскому лоукостеру Ryanair на полеты в Украину до конца летнего 2020 года, который завершается 24 октября. Об этом сообщает avianews.

ENAC продлил временное разрешение на 28 еженедельных рейсов между Италией и Украиной по 11 маршрутам, которое первоначально было выдано авиакомпании 3 марта и завершало свое действие 13 июля.

"Все маршруты загружены в систему бронирования для продажи на весь летний сезон 2020 года, начиная с 6 июля", — добавили в Ryanair.

Отмечается, что авиакомпания планирует полностью использовать выданные права для полетов из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо и Рим, из Одессы и Львова в Болонью, Бергамо и Рим, из Харькова в Бергамо.

Продажа билетов открыта, однако пассажирам перед бронированием следует помнить о возможности изменения расписания из-за ограничений властей и запрете на въезд иностранцев.

На данный момент въезд граждан Украины в Италию за исключением обладателей вида на жительство и права на работу запрещен. Сроки снятия этого запрета неизвестны. Даже если пассажир входит в категорию исключения, актуальную информацию необходимо уточнять в посольстве Италии.

График полетов Ryanair между Италией и Украиной:

Киев:

  • Бергамо, 6 июля 4 раза в неделю
  • Рим (Фьюмичино), с 6 июля 5 раз в неделю
  • Болонья, с 7 июля, 3 раза в неделю
  • Катания, с 7 июля 2 раза в неделю

Львов:

  • Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю
  • Бергамо, с 7 июля 2 раза в неделю
  • Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю

Одесса:

  • Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю
  • Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю
  • Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю

Харьков:

  • Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю

Как сообщали Українські Новини, ранее в Ryanair назвали сроки возвращения денег за отмененные рейсы.

Также в Ryanair запретили очереди в туалеты во время полета.

 
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