Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени

Итальянские власти продлили разрешение ирландскому лоукостеру Ryanair на полеты в Украину до конца летнего 2020 года, который завершается 24 октября. Об этом сообщает avianews. ENAC продлил временное разрешение на 28 еженедельных рейсов между Италией и Украиной по 11 маршрутам, которое первоначально было выдано авиакомпании 3 марта и завершало свое действие 13 июля. "Все маршруты загружены в систему бронирования для продажи на весь летний сезон 2020 года, начиная с 6 июля", — добавили в Ryanair. Отмечается, что авиакомпания планирует полностью использовать выданные права для полетов из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо и Рим, из Одессы и Львова в Болонью, Бергамо и Рим, из Харькова в Бергамо. Продажа билетов открыта, однако пассажирам перед бронированием следует помнить о возможности изменения расписания из-за ограничений властей и запрете на въезд иностранцев. На данный момент въезд граждан Украины в Италию за исключением обладателей вида на жительство и права на работу запрещен. Сроки снятия этого запрета неизвестны. Даже если пассажир входит в категорию исключения, актуальную информацию необходимо уточнять в посольстве Италии. График полетов Ryanair между Италией и Украиной: Киев: Бергамо, 6 июля 4 раза в неделю Рим (Фьюмичино), с 6 июля 5 раз в неделю Болонья, с 7 июля, 3 раза в неделю Катания, с 7 июля 2 раза в неделю Львов: Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю Бергамо, с 7 июля 2 раза в неделю Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю Одесса: Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю Харьков: Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю Как сообщали Українські Новини, ранее в Ryanair назвали сроки возвращения денег за отмененные рейсы. Также в Ryanair запретили очереди в туалеты во время полета.