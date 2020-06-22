В Черногории открыли реабилитационный центр для украинских военных

На побережье Адриатического моря, в Черногории, открылся центр, в котором украинские военные смогут проходить реабилитацию и процесс восстановлеения. Об этом сообщил консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов на своей странице в Facebook.

Открытие центра состоялось 20 июня в городе Сутоморе.

"Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой мы шаг за шагом идем с помощью нашей диаспоры", — написал консул в Facebook.

Открытие реабилитационного центра в Черногории для украинских военных. Фото: facebook/Mykhailo Shmatov

Открытие реабилитационного центра в Черногории. Фото: facebook/ Mykhailo Shmatov

Как сообщали Українські Новини, Черногория открыла границы с 1 июня для более, чем 120 стран.

Кроме того, после объявления окончания эпидемии COVID-19, в Черногории сообщили о новом случае коронавируса.

Тем временем, с 21 июня Испания открыла границы для туристов, но не для Украины.

Также в ВОЗ заявили о новой опасной фазе пандемии: в день заражаются больше 150 тысяч человек.

А на Кипре в аэропортах будут выборочно тестировать на коронавирус.