В Черногории открыли реабилитационный центр для украинских военных

На побережье Адриатического моря, в Черногории, открылся центр, в котором украинские военные смогут проходить реабилитацию и процесс восстановлеения. Об этом сообщил консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов на своей странице в Facebook. Открытие центра состоялось 20 июня в городе Сутоморе. "Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой мы шаг за шагом идем с помощью нашей диаспоры", — написал консул в Facebook. Открытие реабилитационного центра в Черногории для украинских военных. Фото: facebook\/Mykhailo Shmatov Открытие реабилитационного центра в Черногории. Фото: facebook\/ Mykhailo Shmatov Как сообщали Українські Новини, Черногория открыла границы с 1 июня для более, чем 120 стран. Кроме того, после объявления окончания эпидемии COVID-19, в Черногории сообщили о новом случае коронавируса. Тем временем, с 21 июня Испания открыла границы для туристов, но не для Украины. Также в ВОЗ заявили о новой опасной фазе пандемии: в день заражаются больше 150 тысяч человек. А на Кипре в аэропортах будут выборочно тестировать на коронавирус.